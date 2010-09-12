به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود یاوری شامگاه شنبه پس از برد یک بر صفر تیمش برابر استیل آذین تهران که در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه یادگار امام قم با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، ابراز داشت: از آنجا که تیم صبا با هزینه بسیار اندکی بسته شده است باید تدابیر خاصی را اتخاذ کند تا به نتیجه مطلوب دست یابد.



سر مربی صبای قم با بیان اینکه چون در داخل خانه بازی می‌کردیم باید نتیجه را از آن خود می‌کردیم افزود: با آنکه چند نفر از بازیکنان را در اختیار نداشتیم تمامی افراد تیم به دستورات من عمل کردند و باید اعتراف کرد که این افراد در هر بازی به اندازه چندین بازی زحمت می‌کشند.



وی در رابطه با نتیجه کسب شده نیز خاطرنشان کرد: از این نتیجه خیلی خوشحال هستیم چرا که با این بازی مردم قم را نیز شادمان کردیم اما من هنوز از مردم قم توقع بیشتری را دارم چرا که صبا متعلق به این مردم است و به همین دلیل باید بیشتر از این تیم حمایت کنند.



یاوری ادامه داد: برای ما تیم مقابل اهمیتی ندارد و ما تنها به برد فکر می‌کنیم و وقتی بازیکنان فعل خواستن را صرف می‌کنند دیگر برای ما فرقی ندارد که حریف کیست.



وی خاطرنشان کرد: مهم این است که باشگاه امکانات لازم را فراهم کرده و هم اکنون یک تیم حرفه‌ای با هزینه اندک را تدارک دیده است.



یاوری در پایان در رابطه با تعطیلی لیگ نیز گفت: ما از این تعطیلات نهایت استفاده را خواهیم کرد.



تیم صبای قم در هفته هشتم لیگ برتر یک بر صفر با گل محسن بیات تیم پرستاره استیل آذین را شکست داد.