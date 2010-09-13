آمل بیشترین گروه کوهنوردی مازندران را دارد

قدرت الله رجایی آملی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 900 کوهنورد به صورت سازماندهی شده در گروه های کوهنوردی آمل عضویت دارند.

وی با بیان اینکه کوهنوردان آملی از ابتدای امسال تاکنون حدود20 اعزام برون استانی داشتند تصریح کرد: در مجموع کوهنوردان آملی بیش از 350 اعزام و صعودهای کوهنوردی به ارتفاعات این شهرستان ، درون استانی و خارج استان ازابتدای امسال تاکنون داشتند.

رئیس هیئت کوهنوردی آمل با بیان اینکه این تعداد اعزام و صعودهای کوهنوردان آملی در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 20درصد افزایش داشته است علاقمندی مردم برای عضویت در گروه های کوهنوردی و صعودهای دسته جمعی به ارتفاعات را از علت اصلی افزایش صعودهای گروه های کوهنوردی دانست.

رجایی آملی ادامه داد: امسال همچنین تعدادی از کوهنوردان آملی در قالب تیم منتخب مازندران در اعزامی برون مرزی به قله مراپی کشور نپال صعود کردند.