تبدیل مفاهیم دینی به فیلمنامه باید دقیق و کارشناسانه انجام شود

حجت الاسلام سید رضا اکرمی عضو کمیته هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز سینما در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ظرفیت موضوعات دینی برای مطرح شدن به عنوان سوژه های سینمایی گفت: اگر بپذیریم که سینما هنر هفتم است، باید ظرفیتهای مبانی دینی در آن را نیز مورد تأکید قرار دهیم، چرا که بسیاری از موضوعات دینی که به صورت مثل، داستان و شعر وجود دارند از قابلیت تبدیل شدن به فیلم و نمایش بر روی صحنه برخوردار هستند .

وی افزود: برای مثال سریال حضرت یوسف بسیاری را مجذوب خود کرد. نظیر همین را باید در داستان حضرت ابراهیم، در داستان حضرت نوح، خضر و موسی و اصحاب کهف یافته و به فیلم، سریال و تئاتر تبدیل کنیم.



اکرمی گفت: موضوعات مفاهیم دینی و قرآنی و واژه هایی از قبیل تقوا، تعهد و تعاول را باید در قالب داستان و سریال ارائه داد تا تأثیرگذار تر باشند. همانطور که خداوند در قرآن می فرماید ما از هر موضوعی یک نمونه و مثل ارائه داده ایم. هنرمندان می توانند این مثلها و الگوها را به شکل داستانی ارائه کنند.

حجت الاسلام سید رضا اکرمی با تأکید بر اینکه تبدیل کردن موضوعات، مفاهیم و داستانهای دینی به فیلم و سریال باید براساس شرایط، به روز شوند گفت: ابتدا باید درباره فیلمنامه نویسی از این مثلها و داستانهای دینی کار کارشناسی صورت داد و پس از آن وجود کارگردانهایی الزامی است که این موضوعات را به فیلم تبدیل کنند. بتدریج خواهیم دید که زمینه برای این عرصه باز است و علاقمندان به فعالیت در چنین عرصه بسیار زیاد است.