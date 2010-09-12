عدم انحراف ایران از مقررات آژانس محور اساسی گزارش اخیر آمانو است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، علاء الدین بروجردی عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در پاسخ به سئوالی در مورد گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای به ابعاد مثبت و منفی این گزارش اشاره کرد و بیان داشت: گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی هسته ای گزارشی مبتنی بر فشارهای آمریکا بود.

وی ادامه داد: واقعیتهای عملکرد جمهوری اسلامی ایران و کارنامه هسته ای ایران اسلامی کاملا منطبق بر موازین آژانس است و نکاتی که آمانو در گزارش اخیر خود قید کرده نکاتی است که به طور کامل از چهارچوب وظایف آژانس خارج است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس همچنین به نکات مثبت گزارش اخیر آژانس اشاره کرد و یادآور شد: این نکته که ایران هیچگونه انحرافی از موازین آژانس ندارد و هیچ حرکتی به سوی اقدامات نظامی هسته ای انجام نداده است نشان دهنده واقعیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران است.

بروجردی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو آژانس بین المللی انرژی هسته ای به آژانس و مقررات آن احترام می گذارد و بازرسها به صورت مستمر مراکز هسته ای ایران را بازدید می کنند و دوربینها نیز در این مراکز نصب است.

وی محور اساسی گزارش اخیر آمانو را عدم انحراف ایران از موازین آژانس دانست و بیان داشت: ما این محور گزارش اخیر آژانس که بر عدم انحراف ایران در زمینه فعالیتهای هسته ای تاکید دارد را به عنوان یک واقعیت و روح حاکم بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران می پذیریم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به دیگر موارد مطرح شده در گزارش اخیر آژانس اشاره کرد و یادآور شد: نکات دیگری که در گزارش آژانس تحت فشارهای سیاسی آمریکا مطرح شده است نکاتی نیست که قابل قبول باشد و طبیعتا از دیدگاه ما مردود است.