آموزش های سینمایی و نمایشی در مازندران فعال شد

نخستین بار در استان یک موسسه فرهنگی و هنری با مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، آموزش سینما و نمایش به عنوان آفرینش هنر درشهرستان آمل آغازکرد.

مدیراین موسسه فرهنگی و هنری به مهر گفت: موسسه های فرهنگی و هنری فعال در شهرستانها هیچ مجوزی برای آموزش هنرجویان سینما ، نمایش و یا رشته های دیگر را ندارند اما با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش رشته های مختلف فرهنگی و هنری از طریق این موسسه در شهرستان آمل فراهم شد.

مجید امیدی راد افزود: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی همچنین به این مرکز مجوز تولید فیلم های کوتاه و بلند ، مستند ، آموزش و برگزاری دوره های نمایش تئاتر زنده عروسکی را داده است.

وی ادامه داد: همچنین با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موسسه فرهنگی و هنری می تواند همایش های فرهنگی و هنری برگزار کند.

این هنرمند آملی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 40 هنرجو در بخش های فیلم نامه نویسی، کارگردانی، بازیگری، تصویربرداری و تدوین در این موسسه مشغول به فراگیری آموزش هستند تصریح کرد: این دوره ها سه ماهه است و زیر نظر اساتید و هنرمندان با سابقه سینما و تئاتر کشور برگزار می شود.

امیدی راد اضافه کرد: در پایان هر دوره آموزشی به هنرجویان گواهینامه معتبر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی داده می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 13 فیلم کوتاه و بلند مستند در موضواعت داستانی و کارهای مشترک تولید و عرضه شده است گفت: کار مشترکی با فیلم سازان ایتالیایی با عنوان مستند هوای تازه را به پایان رسانده است.