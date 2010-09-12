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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

آموزش های سینمایی و نمایشی در مازندران فعال شد

ساری - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در استان با مجوز وزارت ارشاد آموزش سینما و نمایش در شهرستان آمل آغاز شد.

نخستین بار در استان یک موسسه فرهنگی و هنری با مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، آموزش سینما و نمایش به عنوان آفرینش هنر درشهرستان آمل آغازکرد.

مدیراین موسسه فرهنگی و هنری به مهر گفت: موسسه های فرهنگی و هنری فعال در شهرستانها هیچ مجوزی برای آموزش هنرجویان سینما ، نمایش و یا رشته های دیگر را ندارند اما با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش رشته های مختلف فرهنگی و هنری از طریق این موسسه در شهرستان آمل فراهم شد.
 
مجید امیدی راد افزود: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی همچنین به این مرکز مجوز تولید فیلم های کوتاه و بلند ، مستند ، آموزش و برگزاری دوره های نمایش تئاتر زنده عروسکی را داده است.
 
وی ادامه داد: همچنین با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موسسه فرهنگی و هنری می تواند همایش های فرهنگی و هنری برگزار کند.
 
این هنرمند آملی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 40 هنرجو در بخش های فیلم نامه نویسی، کارگردانی، بازیگری، تصویربرداری و تدوین در این موسسه مشغول به فراگیری آموزش هستند تصریح کرد: این دوره ها سه ماهه است و زیر نظر اساتید و هنرمندان با سابقه سینما و تئاتر کشور برگزار می شود.
 
امیدی راد اضافه کرد: در پایان هر دوره آموزشی به هنرجویان گواهینامه معتبر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی داده می شود.
 
وی با بیان اینکه تاکنون 13 فیلم کوتاه و بلند مستند در موضواعت داستانی و کارهای مشترک تولید و عرضه شده است گفت: کار مشترکی با فیلم سازان ایتالیایی با عنوان مستند هوای تازه را به پایان رسانده است. 
کد مطلب 1149403

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