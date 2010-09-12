نتایج داوری 5 رشته کتاب سال دفاع مقدس/ نثر ادبی برگزیده نداشت

محمدرضا سنگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند داوری این جایزه، گفت: تاکنون از مجموع 15 گروه، داوری در 5 گروه به پایان رسیده و نتایج نهایی مشخص شده است.

وی افزود: داوری آثار حوزه شعر کودک و نوجوان تمام شده و 4 اثر به عنوان برگزیده مشخص شده‌اند؛ یک اثر حائز رتبه اول، دو اثر مشترکاً حائز رتبه دوم و یک اثر هم حائز رتبه سوم شده است. البته این احتمال وجود دارد که به یکی از آثار برگزیده رتبه دوم، عنوان رتبه سوم اهدا شود و عنوان تقدیری برای رتبه سوم در نظر گرفته شود.

دبیر علمی جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس اضافه کرد: داوری در حوزه داستان نوجوان هم روز گذشته به اتمام رسید و در این رشته هم سه اثر حائز عنوان برگزیده (اول، دوم و سوم) شدند. اما در رشته داستان کودک فقط یک اثر حائز رتبه سوم و یک اثر هم شایسته تقدیر شناخته شد.

سنگری گفت: داوری در رشته "جُنگ ادبی" هم آخر وقت روز گذشته تمام شد و هیئت داوران امروز نتایج را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: داوری در حوزه نثر ادبی هم تمام شد و متاسفانه در این بخش هیچ اثری شایسته عنوان برگزیده تشخیص داده نشد و فقط یک اثر حائز عنوان تقدیری شد.

به گفته دبیر علمی جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس بررسی آثار در شاخه رمان بزرگسال همچنان ادامه دارد و داوری در این حوزه وارد مرحله دوم شده است.

سنگری همچنین از مشخص شدن نتیجه نهایی داوری در رشته طرح و گرافیک تا پایان امروز خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان ماه مبارک رمضان داوری در 3 شاخه دیگر این جایزه تمام شود.