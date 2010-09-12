مشکلات تیم امید فنی نیست / کسی به برد لهستان توجه نکرد

امیر حسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: هنوز وضعیت خروجی بازیکنان تیم امید برای اعزام های خارجی مشخص نیست و با وجود قول هایی که آقای کفاشیان برای حل همیشگی این مشکل داده اند ولی هنوز مطمئن نیستیم کدام بازیکنان می توانند در اعزام های خارجی تیم امید را همراهی کنند.

وی افزود: این مسئله به دغدغه اصلی کادر فنی تبدیل شده و اجازه نمی دهد روی مشکلات فنی تیم تمرکز کنیم.

مربی تیم امید اضافه کرد: متاسفانه این گونه مسائل حاشیه ای در روحیه بازیکنان هم تاثیرمنفی گذاشته و آنها نیز با وجود تلاشی که برای رسیدن به ترکیب اصلی تیم دارند، نمی دانند برای اعزام های خارجی و حتی حضور در بازیهای آسیایی با مشکلات خروجی روبرو هستند یا نه.

پیروانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بی توجهی نسبت به پیروزی ارزشمند تیم امید مقابل تیم زیر 23 سال لهستان اظهار داشت: متاسفانه به قدری حاشیه های تیم امید برای اعزام تیم لهستان زیاد بود که کسی به نتیجه این مسابقه توجهی نکرد در حالی که شکست تیم قدرتمندی نظیر لهستان آن هم در زمین خودش کار بسیار بزرگی بود که تیم امید با تمام مشکلات جانبی موفق به انجام آن شد و نشان داد از پتانسیل بالایی برخوردار است و موفقیت این تیم در بازیهای آسیایی دور از دسترس نیست.

وی از اعزام تیم امید به تورنمنت ویتنام به عنوان آخرین سفر تدارکاتی خارجی این تیم یاد کرد و افزود: برای آشنایی بازیکنان با شرایط آب و هوایی گوانگجو تیم امید سوم مهرماه به ویتنام اعزام خواهد شد تا در تورنمنتی 4 جانبه با تیم های سنگاپور، مالزی و ویتنام رقابت کند. ضمن اینکه پس از بازگشت به تهران با لهستان و یک تیم آفریقایی دیدار خواهیم کرد تا با این دو مسابقه برای اعزام به بازیهای گوانگجو آماده شویم.

مربی تیم امید درخصوص سطح پایین تیم های شرکت کننده در این تورنمنت گفت: به هرحال چاره ای جز این نداریم و ناچاریم تا به همین حداقل ها برای تدارک تیم امید قناعت کنیم چرا که مهمترین فایده این گونه سفرها این است که مشکلات خروجی بازیکنان مشخص می شود و می توانیم برای حل آنها برنامه ریزی کنیم.

پیروانی یادآورشد: خوشبختانه کادر فنی تیم امید 25 بازیکن اصلی خود را برای بازیهای آسیایی شناسایی کرده و در دو ماهی که به تا بازیهای آسیایی باقی مانده 18 بازیکن اصلی را شناسایی و معرفی خواهیم کرد.

وی در خصوص سه بازیکن بزرگسال تیم امید یادآور شد: این نفرات قرار است از سوی غلامحسین پیروانی ظرف روزهای آینده معرفی شوند که تاکنون حضور سید مهدی رحمتی در درون دروازه قطعی شده و در نظر داریم دو بازیکن دیگر نیز در فاز دفاعی و یک بازیکن نیز درخط حمله را به ترکیب تیم امید اضافه کنیم.