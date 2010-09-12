به گزارش خبرنگار مهر در قم، لوبیسا تومباکوویچ که شامگاه شنبه پس از باخت یک بر صفر تیمش برابر صبای قم در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه یادگار امام قم با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اظهار داشت: استیل آذین بازیکنان با ارزشی دارد ولی این بازیکنان باید خود را در داخل زمین نشان دهند.



وی با بیان این که تا تبدیل شدن به یک تیم برنده خیلی فاصله داریم و باید بیشتر کار کنیم بیان کرد: برخی در رابطه با تیم استیل آذین می‌گویند این تیم بازیکنان بزرگی دارد اما من این مسئله را قبول ندارم.



سرمربی تیم استیل آذین در خصوص کیفیت بازی هر دو تیم ابراز داشت: هر دو تیم بازی بازی را ارائه دادند و تیم من در طول بازی توپ و میدان را در اختیار داشت که تنها به خاطر یک بد شانسی گل خورد.



وی ادامه داد: در طول بازی موقعیتهای زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم ولی به دلیل عدم تمرکز، این موقعیتها تبدیل به گل نشد.



تومباکوویچ در خصوص ارسال توپ از جناحین بر روی دروازه صبا که بارها از سوی بازیکنان استیل آذین علی‌رغم مدافعین قد بلند تیم حریف انجام شد، اظهار داشت: این کار دستور تاکتیکی من نبود و بازیکنان بی‌جهت عجله می‌کردند و هستند کسانی که به زمان بیشتری برای عادت کردن به روش بازی ما نیاز دارند.



سرمربی صربستانی این تیم تهرانی در پاسخ به این سئوال که آیا علی کریمی دستور تعویض حسین کعبی را داد یا نه گفت: کعبی خودش تقاضای تعویض کرد.



وی در پایان از کیفیت بد زمین یادگار امام نیز انتقاد کرد.



درگیری علی کریمی با حسین کعبی



از جمله حواشی بازی دیشب درگیری کریمی و کعبی بود. پس از آنکه کعبی موقعیت صد در صد گل تیم استیل آذین را از دست داد کریمی به سوی کعبی رفت و درگیری لفظی این دو شروع شد.



در ادامه علی کریمی به سمت کادر فنی رفته و خواستار تعویض این بازیکن شد. پس از اتمام بازی در هنگام ترک نیمکتها شاهدان عینی از خروج کعبی با چشمانی گریان خبر دادند.