به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی یک بریک تیمش برابر پاس همدان با بیان این مطلب افزود: هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. در نیمه اول ما سرتر از تیم پاس بودیم و موقعیت‌های زیادی داشتیم تا کار را تمام کنیم اما از فرصت‌های خود استفاده نکردیم.

خوش شانس بودیم که زودتر گل نخوردیم

وی در ادامه افزود: تیم پاس در نیمه دوم عملکردی به مراتب بهتر داشت و چندین فرصت گلزنی بدست آورد. شاید ما خوش شانس بودیم که در همان دقایق ابتدایی و شاید قبل از به ثمر رسیدن گل تساوی دروازه بان باز نشد.

پاس لایق رسیدن به گل بود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه یک گل حاشیه امنیت خوبی برای رسیدن به پیروزی نیست، افزود: پیش از به ثمر رسیدن گل تیم پاس بارها تا آستانه گلزنی پیش رفتیم و حتی یک موقعیت تک به تک را نیز از دست دادیم. با این حال اعتقاد دارم تیم پاس در نیمه دوم لایق رسیدن به گل و تغییر نتیجه بازی بود.

عذرخواهی دایی از پرسپولیسی‌ها

دایی که همچون دیگر سرخپوشان با گل دقیقه 1+90 تیم پاس غافلگیر شده بود، خاطر نشان کرد: از تمام پرسپولیسی‌ها به خاطر این 2 امتیازی که در تهران از دست دادیم، عذرخواهی می کنم.

از دست دادن امتیاز کار دست‌مان می دهد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: متاسفانه طی دو بازی گذشته چهار امتیاز به راحتی از دست دادیم. این امتیازهای از دست رفته یک روز کار دست مان می دهد.

پاس از راهی گل زد که تمرین کرده بودیم

وی در ادامه مدعی شد طی روزهای گذشته در تمرینات سرخپوشان روی نقاط ضعف و قوت تیم پاس کار کرده بودند و حتی می دانستند این تیم چگونه و از کدام راه به گل می رسد، افزود: می دانستیم تیم پاس چطور به گل می رسد و حتی برای مهار حملات این تیم کار کرده بودیم. تیم پاس از راهی به گل رسید که ما در تمرینات روزهای گذشته تمرین کرده بودیم.

بازیکنان ما توپ را گم کردند

دایی در ادامه به انتقاد از مدافعان تیمش پرداخت و گفت: در دقیقه 91 بازیکنان ما یار تیم مقابل را گم کردند. آنها توجه‌شان به توپ بود و یار تیم مقابل را ندیدند و به راحتی گل خوردیم.

تمرکز لازم را در دقایق تلف شده نداریم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به گل‌هایی که این تیم در دیدارهای گذشته دریافت کرده است، افزود: در دیدار با فولاد در دقایق تلف شده نیمه اول گل خوردیم. گل تیم پاس نیز در دقایق تلف شده بازی به ثمر رسید. این نشان می دهد که تیم ما در دقایق تلف شده تمرکز لازم را ندارد.

ملی پوشان خسته بودند و در حد خود ظاهر نشدند

"داشته‌های ما همین است و باید با تمرین زیاد نقاط ضعف خود را برطرف کنیم"، دایی این را گفت و در خصوص شرایط بازیکنان ملی پوش تیمش خاطر نشان کرد: نفرات ملی پوش تیم ما در حد خودشان نبودند. آنها به علت همراهی تیم ملی در دیدارهای دوستانه اخیر و سفر به چین و کره جنوبی خسته بودند و با وجود تلاش زیادی که داشتند، نتوانستند در حد خود ظاهر شوند.

انتقاد دایی از هافبک‌های پرسپولیس

دایی که گفته بود، عدم تمرکز در خط دفاع عامل گشوده شدن دروازه تیم پرسپولیس بود در ادامه از عملکرد مدافعان تیمش دفاع کرد و گفت: در به ثمر رسیدن گل تیم پاس فقط مدافعان مقصر نبودند. خط هافبک ما نیز بر خلاف بازی خوب نیمه اول در نیمه دوم عملکرد ایده‌آلی نداشت. آنها در نیمه دوم توپ‌های زیادی را از دست دادند. بازیکنان ما باید تلاش بیشتری داشته باشند. آنها توپ‌های ساده را لو می دهند.

آرزو می کنم نفرات کمتری از پرسپولیس به تیم ملی بروند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص تعطیلات لیگ برتر که بازهم در پایان هفته نهم شاهد تکرار آن خواهیم بود، گفت: این روند به ضرر تمام تیم‌ها خواهد بود، خصوصا تیم‌هایی که ملی پوشان زیادی دارند. روزی آرزو می کردیم از تیم ما بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت کنند اما امروز آرزو داریم از تیم پرسپولیس نفرات کمتری به اردوی تیم ملی بروند.

وی افزود: ما طی روزهای گذشته با بازیکنان ملی پوش تمرین نکرده بودیم. آنها روز پنجشنبه به اردوی ما ملحق شدند و در این مدت دو جلسه بصورت کامل با تیم تمرین نکردند. ما نتوانستیم هیچ کاری را با بازیکنان ملی پوش خود انجام دهیم و ناچار بودیم به خاطر شرایط تیم فشار زیادی را روی آنها وارد آوریم.

وقفه لیگ به تیم‌ها ضربه می زند

دایی خاطر نشان کرد: آنهایی که بازیکن ملی پوش ندارند هم از وفقه مسابقات لیگ ضرر می کنند. هیچ سالی اینقدر در لیگ وقفه و تعطیلی نداشتیم. این روند به همه تیم‌ها لطمه وارد می آورد.

پرسپولیس مهاجم خارجی می گیرد

وی در ادامه از جذب یک مهاجم خارجی برای تیم پرسپولیس خبر داد و گفت: چند گزینه را مدنظر داریم. من بازیکن را با فیلم بازی نمی گیرم. بازیکن باید با ما تمرین کند و در صورتی که عملکردشان مورد تایید قرار گرفت با این بازیکن قرارداد امضا می کنیم. این بازیکنان بزودی در تمرینات ما شرکت خواهند کرد.

دو دروازه‌بان خوب در حد تیم ملی داریم

دایی با بیان اینکه "اگر از موقعیت های خوب خود می کردیم بازی را می بردیم" و "زیبایی فوتبال به همین اتفاقات است"، در خصوص حضور رحمان احمدی در ترکیب اصلی تیم پرسپولیس گفت: من هر بازیکنی که آماده‌تر باشد را به میدان می فرستم. رحمان در تمرینات روزهای گذشته آماده نشان داد و او را در ترکیب اصلی قرار دادم. خوشحالم که در تیمم دو دروازه بان خوب در حد تیم ملی دارم. رحمان امروز ثابت کرد در انتخابش اشتباه نکرده‌ایم.

نمی توانم لخت شوم و به زمین بروم

دایی انتقاد خود از مهاجمان تیمش را این چنین مطرح کرد: ما موقعیت زیاد بدست می آوریم اما از آنها استفاده نمی کنیم. من هم که نمی توانم لخت شوم و به زمین بروم.

آرفی هنوز خود را ثابت نکرده است

علی دایی با اشاره به اینکه برایش توانایی اشخاص مهم است نه قیمت بازیکنان در خصوص اشپیتیم آرفی و شرایطش در تیم پرسپولیس گفت: برای ما توانایی اشخاص مهم است نه قیمت بازیکنان. من می خواستم آرفی از پرسپولیس برود که او ماند. از دید من این بازیکن هنوز به حدی نرسیده است که توانایی همراهی تیم را داشته باشد. او کارایی لازم را ندارد و به شرایطی نرسیده که مشکلات تیم را برطرف کند. او هر زمان خود را ثابت کرد به ترکیب اصلی تیم وارد می شود.

قیمت بازیکنان برایم مهم نیست

وی افزود: قیمت بازیکنان برای من مهم نیست. اگر این موضوع برایم اهمیت داشته باشد، جوان‌ها و بازیکنان کم تجربه تیم چه می شوند؟!

برای کمیته استیناف متاسفم

"دنبال گرفتن حقم از فدراسیون فوتبال هستم"، دایی این را گفت و افزود: متاسفم برای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال! آنها مدعی هستند من برای سال دوم با فدراسیون فوتبال توافق نکرده بودم و حق و حقوقی را نباید دریافت کنم، این در حالیست که آقای تاج در برنامه 90 به این موضوع اقرار کرد که با دایی برای سال دوم با قراردادی 600 میلیونی به توافق رسیده بود.

حق مرا پایمال کردند

وی با تاکید براینکه تاج مقابل 70 میلیون نفر به این موضوع اقرار کرده است!، افزود: نمی دانم کمیته استیناف چطور حق مرا پایمال کرده و مدعی شده که فدراسیون فوتبال با من به توافق نرسیده است. من با تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته تیم‌های ملی توافق کرده بودم.

فدراسیون باید شخصیت داشته باشد

سرمربی پیشین تیم ملی خاطر نشان کرد: فدراسیون اگر می خواهد پیشرفت کند باید شخصیت لازم را داشته باشد نه اینکه حق این و آن را پایمال کند.

وی در خاتمه تصریح کرد: من علاوه بر پیگیری موضوع شکایت خود از طریق فدراسیون بین المللی فوتبال به مراجع قضایی داخلی نیز شکایت کرده‌ام. صحبت های آقای تاج که تاکید کرده اند برای سال دوم با دایی توافق کرده ایم وجود دارد و به دادگاه ارائه خواهم کرد. من کوتاه نخواهم آمد و حقم را می گیرم. من تا روزی که زنده باشم دنبال حقم هستم.