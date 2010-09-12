کشف پیچ در بربری !

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه دولت سالانه 4 هزار میلیارد تومان یارانه برای نان می پردازد، اما همواره گلایه ها از کیفیت نان وجود داشته و این یارانه نه تنها به بهبود وضعیت این کالای اساسی کمک نکرده بلکه باعث جلوگیری از رقابتهای سالم برای افزایش کیفیت شده است.

در این میان، هر از چند گاهی مواردی مشاهده می شود که نشان می دهد وضعیت کیفی نان در حد مطلوبی قرار ندارد. اخیرا نیز در یکی از نان‌های بربری، پیچ - همانطور که در عکس زیر ملاحظه می شود، پیدا شده است که شاید می توانست باعث حوادثی فجیع برای مصرف کننده شود.



کشف پیچ در نان بربری

اگرچه یکی از دستورکارهای وزارت بازرگانی به عنوان متولی آرد و نان در کشور، بهبود کیفی نان است اما وزارت بهداشت نیز در این میان مسئول بوده و باید بر سلامت نان تولیدی در کشور نظارت داشته باشد.

البته دولت در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بسته های سیاستی - حمایتی بسیاری را تدوین کرده که یکی از آنها، بسته حمایتی گندم، آرد و نان است که در آن زیرمجموعه‌ای برای آموزش و بهسازی نانوایی ها در نظر گرفته شده است.