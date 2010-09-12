نتانیاهو توقف شهرک سازی را 8 ماه دیگر تمدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه به روزنامه النهار لبنان اطلاع دادند که دولت آمریکا وعده ای را از "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی دریافت کرده که در آن نتانیاهو تاکید کرده که کابینه وی در 8 ماه آتی اقدام به شهرک سازی نخواهد کرد.

منابع آگاه دیپیلماتیک اعلام کردند: پایان یافتن مهلت توقف شهرک سازی در کرانه باختری مانع تداوم مذاکرات مستقیم سازش میان تل آویو و تشکیلات خودگردان فلسطین نخواهد بود.

نتانیاهو البته تاکید کرده در این باره خبری نسبت به تمدید توقف شهرک سازی ها و یا تداوم آن را رسانه ای نخواهد کرد.

گفته می شود نتانیاهو این موضع را در روز قبل از سرگیری مذاکرات مستقیم در واشنگتن به اطلاع دولت اوباما رساند است.

پیش از این مقامات تشکیلات خودگردان اعلام کرده بودند که در صورت عدم تمدید توقف شهرک سازی ها مذاکرات مستقیم با تل آویو هیچ معنایی نخواهد داشت.

مذاکرات مستقیم سازش پس از توقفی 10 ماهه دو هفته پیش با حضور ابومازن، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، "عبدالله دوم" پادشاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در واشنگتن آغاز شد.

دور بعدی مذاکرات 23 شهریور در شرم الشیخ مصر با حضور ابومازن، نتانیاهو و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برگزار شود.