بختیاری ها میزبان نقاشان روستاهای کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره برنامه هایی نظیر نقاشی، نقاشی دیواری، هنر محیطی، معرفی هنرمندان خود آموخته روستا در زمینه صنایع دستی و تور عکاسی هنرمندان کشور به اجرا در می آید.

تاکنون این جشنواره در هشت استان مازندران، تهران، کردستان، کرمان، بوشهر، گلستان، گیلان و اردبیل برگزار شده و استان چهارمحال و بختیاری به عنوان نهمین استان، میزبان بیست و پنجمین جشنواره سراسری هنر در روستا خواهد بود.

دبیرخانه جشنواره هنر در روستا در راستای اهداف خود اقدام به برگزاری اولین مسابقه نقاشی کودکان روستاهای ایران تا پایان بهمن ماه سالجاری نیز کرده است.

در این فراخوان فقط کودکان روستاهای ایران می توانند با موضوع مسابقه "تمام روستای من" شرکت کنند. کودکان و نوجوانان روستایی در استفاده از ابزار،ابعاد و تکنیک آزادند و باید آثار خود را به آدرس مازندران، قائمشهر، خیابان ساری، روستای کوتنا، دبیرخانه جشنواره هنر در روستا ارسال کنند.

علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر این فراخوان کشوری می توانند به آدرس اینترنتی www.hajmesabz.com یا وبلاگ جشنواره www.khoda-rosta.blogfa.com مراجعه نمایند.

در روز اختتامیه این مسابقه که همراه با برگزاری منتخبی از آثار ارسالی نقاشی های کودکان و نوجوانان روستا است به 30 برگزیده این مسابقه جوایز قابل توجهی اهدا می شود.

