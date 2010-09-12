به گزارش خبرگزای مهر، 15 فیلم سینمایی و مستند ایرانی در بخش بینالملل جشنواره رقابت میکنند. این آثار در بخش مسابقه فیلمهای سینمایی، مسابقه آثار مستند و مسابقه فیلمهای غزه حضور دارند.
فیلمهای "اتوبوس شب"، کیومرث پوراحمد، "بدرود بغداد"، مهدی نادری و " فرزند خاک" محمد علی باشه آهنگر، در بخش فیلمهای سینمایی بینالملل حضور دارند. فیلمهای "قاب سرد" حامد خسروی، "چشمهایش" محسن ظریفیپور، "قانا" محمد رضا عباسیان، "روسریهای رنگی م" دستگردی، "داوطلب مرگ" و "خبرنگار جنگی" وحید زارعزاده در بخش مسابقه مستندهای بینالملل رقابت میکنند.
در بخش فیلمهای غزه شش فیلم از ایران حضور دارد که عبارتند از "نسل آفتاب" حسن علیرضایی،" تردید" حسن علیرضایی، " فصل سنگ" شاهد سلطانی آزاد، " مقاومت"، محمدرضا قهرمان، "سرزمین امن" مریم صحرانورد و"زمین من" احمد کاوند.
حدود 60 فیلم سینمایی و مستند و ویژه بخش غزه از کشورهای مختلف در مسابقه بینالملل جشنواره حضور دارند که تعدادی از این آثار از فیلمهای برگزیده جشنوارههای معتبر جهانیاند.
سینماهای فلسطین، عصر جدید، آزادی و تماشا از 19 شهریورماه میزبان بخشهای مختلف این رویداد بینالمللی هستند. مجموعه سالنهای سینما عصر جدید برای نمایش فیلمهای بخش بینالملل جشنواره در نظر گرفته شده است.
علاوه بر سینماهای فلسطین، عصر جدید، آزادی و تماشا دهها مجموعه سینمایی و مجتمع فرهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانهای بوشهر، کرمان، سمنان، خوزستان، گلستان، خراسان شمالی، کرمانشاه و فارس به پخش فیلمهای جشنواره دفاع مقدس و اجرای برنامههای مختلف جشنواره اختصاص مییابند.
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