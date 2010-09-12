به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد روزبهانی با اشاره به اینکه در اقصی نقاط کشور پوششها فرق می کند، افزود: پوششی که در تهران و کلانشهرها زیاد جلب توجه نمی کند در خیلی جاهای دیگر مثل شهرهای سنتی و قدیمی جلب توجه می کند.



وی در رابطه با فروش البسه نیز گفت: پلیس اماکن در فصول مختلف سال جلساتی را با اتحادیه ها و صنوف دارد و در رابطه با نوع لباسهایی که باید مورد استفاده عموم قرار گیرد، توضیح می دهد و ادامه این موارد نیز از طریق ماموران رسیدگی می شود و با کسانی که خلاف مقررات عمل می کنند برخورد می شود.



رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس با مدگرایی و شیک پوشی برخورد نمی کند، اظهار داشت: مدگرایی اگر خلاف عرف و شرع نباشد، می پذیریم.



سردار روبهانی در ادامه با اشاره به طرح عفاف و حجاب گفت: نتایج یک پژوهش میدانی نشان داد با اجرای این طرح به میزان 75 تا 80 درصد از ایجاد ناامنی برای خانمها جلوگیری شد.



وی با اشاره به اینکه مصوبه طرح عفاف و حجاب را شورای انقلاب فرهنگی و رئیس جمهوری ابلاغ کرده اند و اجرای این طرح هنوز ادامه دارد، گفت: این طرح مانند هر طرحی نیاز دارد که به تمام سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود تا آنها همکاری کنند و کار فرهنگی صورت گیرد.



رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی با تأکید براینکه آگاه سازی مهمترین راهکار موفقیت در هر کاری بشمار می رود، تصریح کرد: اگر مردم آگاهی نداشته باشند نمی توان از بروز این موارد پیشگیری کرد.



سردار روزبهانی با اشاره به اقدامات فرهنگی نیروی انتظامی گفت: پلیس صدها نمایشگاه در دبیرستانهای دخترانه، پسرانه و دانشگاهها توسط بسیج برگزار کرد و همچنین سخنرانیهایی از مسئؤلان و ده ها مصاحبه تلویزیونی برای آگاه سازی درباره پیشگیری از بدحجابی انجام داد.



وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی ماموریت خود را در این مهم تعطیل نکرده و قانون را اجرا می کند، اظهار داشت: اجرای طرحهای پلیس امنیت اخلاقی از جمله عفاف و حجاب، جمع آوری معتادان پرخطر و کارتن خوابها، مبارزه با اراذل و اواش، مزاحمتهای خیابانی، آلودگی صوتی و برخورد با باندهای فساد بسته به شرایط و مقاطع کمرنگ و پرنگ می شوند.



رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی طرح برخورد با اراذل و اوباش که مردم همیشه خواهان اجرای آن هستند را یادآور شد و گفت: ما در برخورد با مزاحمان نوامیس و اراذل و اوباش با قدرت پیش می رویم و هرگز کوتاه نخواهیم آمد.