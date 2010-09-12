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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

پس از تساوی برابر پاس؛

در رختکن و اتوبوس پرسپولیسی‌ها چه گذشت

در رختکن و اتوبوس پرسپولیسی‌ها چه گذشت

فضای رختکن و اتوبوس پرسپولیسی‌ها پس از بازی با پاس، فضایی خاص و منحصر به فرد بود. فضایی که سرخپوشان در فصل جدید آن را تجربه نکرده بودند!

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی با وجود اینکه از نتیجه بازی و از دست دادن دو امتیاز در دقیقه 90 ناراحت و ناراضی بود، در رختکن، به تعدادی از بازیکنان که از ناراحتی، مدت زیادی در جای خود نشسته بودند و از جا بر نمی‌خواستند دلداری داد و از آنها خواست آماده ترک رختکن شوند.

فضای اتوبوس سرخپوشان هم، فضایی کاملا متفاوت از همیشه بود. در طول مسیر ورزشگاه آزادی تا هتل اسپیناس، سکوتی سنگین در اتوبوس حاکم بود و جز پرس و جو از ساعت تمرین روز یکشنبه، گفتگویی در بین بازیکنان صورت نگرفت.  

پس از پایان بازی، حبیب کاشانی در حلقه هواداران پرسپولیس قرار گرفت. آنها از سرپرست باشگاه پرسپولیس می‌خواستند برای جذب یک مهاجم خوب اقدام کند. هواداران پرسپولیس معتقد بودند این تیم برای حضور در بازی‌های آسیایی به یک مهاجم دیگر نیاز دارد. در عین حال هر یک از آنها برای ترکیب پرسپولیس پیشنهاداتی متفاوت داشتند که از کاشانی می‌خواستند آنها را به علی دایی منتقل کند!

اسماعیل حلالی بازیکن سال‌های پیش پرسپولیس در  جایگاه ویژه حضور داشت و  بازی تیم سابق خود را تماشا می‌کرد. هافبک آذری فوتبال ایران دقایقی نیز با حبیب کاشانی به گفت و گو پرداخت.

کد مطلب 1149429

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