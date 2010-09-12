عملکرد رحمان احمدی راضی کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسولیس شنبه شب در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه تساوی یک بر یک در ورزشگاه آزادی مقابل پاس همدان متوقف شد و این در حالی است که دروازه بان سرخپوشان، تاثیرگذارترین بازیکن این تیم بود.

محمد علی یحیوی در خصوص عملکرد احمدی در این دیدار به خبرنگار مهر گفت: احمدی کار خود را بدرستی انجام داد و چند واکنش خوب داشت. وی دروازه بانی است که تجربه فراوانی دارد و من فقط می توانم بعضی نکات ریز را به او گوشزد کنم. البته رحمان احمدی هم نباید در باد دروازه بانی خوب خود مقابل پاس همدان بخوابد.

دروازه بان پیشین تیم ملی افزود: احمدی در طول هفته تمرینات خوبی را انجام داد و از آنجا که علیرضا حقیقی هم تیم ملی را در سفر به کره جنوبی همراهی کرد، این فرصت برای او ایجاد شد که در چارچوب دروازه بایستد.

یحیوی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا در پرسپولیس سیستم چرخشی در خصوص دروازه بانان اعمال می شود، گفت: دروازه بان پرسپولیس در طول هفته و با حضور در تمرینات انتخاب می شود. ضمن اینکه آقای علی دایی با توجه به بازی حریفان و بازبینی فیلم آنها، نظر نهایی را در خصوص دروازه بان اعلام می کند. در پرسپولیس سیستم چرخشی وجود ندارد.