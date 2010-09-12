به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ابراهیمی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان اعلام کرد یکی از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهوری ایجاد مجتمع و موزه تئاتر بود که موجب نگاه تخصصی به تئاتر، نمایشهای خیابانی و عروسکی استان است.
وی با اشاره به فعالیت 237 مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همدان گفت: همان طور که کانون کتابهای مختلف در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میدهد، به همان میزان برای اجرای نمایشهای مختلف تلاش میکند.
هفدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان هفت تا 11 مهرماه در همدان برگزار میشود.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان همدان از ایجاد مجتمع و موزه تئاتر این شهر به عنوان یکی از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ابراهیمی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان اعلام کرد یکی از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهوری ایجاد مجتمع و موزه تئاتر بود که موجب نگاه تخصصی به تئاتر، نمایشهای خیابانی و عروسکی استان است.
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