  1. هنر
  2. تئاتر
۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

موزه تئاتر در همدان راه‌اندازی می‌شود

موزه تئاتر در همدان راه‌اندازی می‌شود

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان همدان از ایجاد مجتمع و موزه تئاتر این شهر به عنوان یکی از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ابراهیمی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان اعلام کرد یکی از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهوری ایجاد مجتمع و موزه تئاتر بود که موجب نگاه تخصصی به تئاتر، نمایشهای خیابانی و عروسکی استان است.

وی با اشاره به فعالیت 237 مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همدان گفت: همان طور که کانون کتابهای مختلف در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‌دهد، به همان میزان برای اجرای نمایشهای مختلف تلاش می‌کند.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان هفت تا 11 مهرماه در همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1149432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار