به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ابراهیمی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان اعلام کرد یکی از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهوری ایجاد مجتمع و موزه تئاتر بود که موجب نگاه تخصصی به تئاتر، نمایشهای خیابانی و عروسکی استان است.



وی با اشاره به فعالیت 237 مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همدان گفت: همان طور که کانون کتابهای مختلف در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‌دهد، به همان میزان برای اجرای نمایشهای مختلف تلاش می‌کند.



هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان هفت تا 11 مهرماه در همدان برگزار می‌شود.