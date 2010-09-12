به گزارش خبرگزاری مهر، دروغگویی و فریب دادن جزء رفتارهای ناپسندی به شمار می روند که به تازگی به روباتها آموزش داده می شوند. محققان ارتش آمریکا روباتی خلق کرده اند که از توانایی فریب دادن و دروغ گفتن برخوردار است.

برنامه جدید به روباتها این توانایی را می دهد که دروغهای دیگر روباتها را کشف کرده و از ساده لوحی طرف مقابل برای فریب دادن وی و دروغ گفتن استفاده کند.

به گفته محققان موسسه تکنولوژی جورجیا، این روبات حتی از توانایی فریب دادن انسان به شیوه ای مشابه برخوردار است. این ابداع جدید می تواند منجر به پیشرفتهای نظامی در زمینه تولید روباتهایی شود که می توانند بمبها را خنثی کرده و مجروحان جنگی را به پناهگاه ها حمل کنند.

درک روباتها از دروغگویی و فریب دادن، از دستگیر شدن آنها و یا از سوخت شدن اطلاعاتی که در روباتها ذخیره شده است، جلوگیری خواهد کرد.

با این حال برخی از متخصصان روباتیک از اینکه چنین تکنولوژی بتواند وجهه روباتها را برای عموم مردم خدشه دار کند و یا به ساخت روباتهای ناهنجار دیگری که می توانند شکار کنند منجر شود ابراز نگرانی کرده اند.

بر اساس گزارش تلگراف، در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت روباتیک جلب اطمینان مردم است و در صورتی که روباتها فریب دادن را بیاموزند، این مشکل بسیار جدی تر خواهد شد.