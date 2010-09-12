طغیان رودخانه آستاراچای خسارت زیادی به مردم وارد کرد

کیوان اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر آستارا، بارش شدید باران و وزش باد معابر و خیابانهای شهر آستارا دچار آبگرفتی و همچنین باعث طغیان رودخانه آستارا چای شد.

وی همچنین از تشکیل ستاد مدیریت بحران در این شهرستان خبر داد و اظهارداشت: با ایجاد خاکریز و دپوی مصالح شن و ماسه جلوی ورود آب رودخانه آستارا چای به شهر گرفته شد.

وی در ادامه به پروژه ملی " ساماندهی مرزهای آبی" که در دستور کار کمیته عمران و امنیت کشورقرار دارد اشاره کرد و ادامه داد: اگر این پروژه تامین اعتبار و مطالعه آن آغاز شود، عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه های مرزی کشور مثل آستاراچای نیز سال 90 - 91 کلید خواهد خورد.

شمال شهرستان آستارا رودخانه " آستارا چای " قرار دارد که خط مرزی ایران و جمهوری آذربایجان است و آستارا را به دو بخش آستارای ایران و آستارای آذربایجان تقسیم می کند.