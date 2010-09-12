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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

اردوگاه کار درمانی آذربایجان غربی استانداردسازی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی گفت: با هدف ایجاد اشتغال برای زندانیان، اردوگاه و مجتمع کاردرمانی استان در خوی استاندارد سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، جبار باقری صبح یکشنبه در جریان سفر به شهرستان خوی افزود: برای استاندار سازی این مجتمع و تبدیل آن به بزرگترین مجتمع کار درمانی کشور 360 میلیارد ریال اعتبار ویژه از محل اعتبارات سفر دوم ریاست جمهوری به استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: طرح استاندارد سازی این مجتمع در مدت چهار سال اجرا و با بهره برداری از آن امکان جدا سازی و طبقه بندی زندانیان جرایم عمد و غیر عمد و امبتلایان به اعتیاد فراهم و با ایجاد کارگاههای مجهز امکان کار برای زندانیان جرائم غیر عمد فراهم می شود.
 
به گفته باقری امسال برای ساماندهی زندانهای استان هشت میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.
 
هم اکنون بیش از هفت هزار و 500 نفر در زندانهای آذربایجان غربی به سر می برند.
 
کد مطلب 1149441

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