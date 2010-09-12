ائتلاف مالکی با کاهش اختیارات نخست وزیری مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، ائتلاف دولت قانون پیشنهاد مطرح شده از سوی هر جریان سیاسی در این کشور را در زمینه کاهش اختیارات نخست وزیری بر خلاف قانون اساسی دانست.

این واکنش در حالی مطرح می شود که اخیرا منابع آگاه در عراق اعلام کرده بودند: واشنگتن در نظر دارد در طرحی اختیارات نخست وزیری عراق را کاهش داده و در ازای آن نخست وزیری را در اختیار نوری المالکی قرار دهد.

"عبیدالهادی الحسانی" از اعضای حزب الدعوه (ائتلاف دولت قانون) در این باره اظهار داشت: هر گونه پیشنهادی در زمینه کاهش اختیارات نخست وزیری از سوی ائتلاف دولت قانون رد خواهد شد چه آنکه ما خواهان نخست وزیر ضعیف نیستیم که جریان های سیاسی روی مواضع آن تاثیرگذار باشند.

وی تاکید کرد: خلع اختیارات اجرایی از نخست وزیر باعث چند جانبه شدن اتخاذ تصمیمات سیاسی می شود. البته در صورت اینکه جریان های سیاسی تقاضایی در زمینه کاهش اختیارات نخست وزیری داشته باشند باید آنرا در پارلمان به تصویب برسانند.

از سوی دیگر، فهرست العراقیه اعلام کرد: تمامی مذاکرات ما با دیگر ائتلاف ها با توجه به مخالفت آنها با حق العراقیه در تشکیل دولت شکست خورده است.