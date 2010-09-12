به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال امید پس ازهفته نهم رقابت های لیگ برتر (26 شهریور) در روزهای پایانی شهریورماه با دعوت از 25 بازیکن آغاز خواهد شد.

تیم امید قرار است سوم مهرماه به تورنمنت ویتنام که با حضورتیم های سنگاپور، مالزی و ویتنام برگزارخواهد شد اعزام شود. این سفر آخرین اردوی خارجی تیم امید قبل از اعزام به بازیهای آسیایی خواهد بود.

طبق برنامه ریزی فدراسیون فوتبال، تیم امید تا قبل ازبازیهای آسیایی در تهران با تیم های زیر23 سال لهستان و یک تیم آفریقایی دیدار تدارکاتی خواهد داشت.

تیم فوتبال امید خود را برای حضور در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی که طی روزهای 21 آبان لغایت 6 آذرماه جاری در شهر گوانگجو چین برگزار خواهد شد، آماده می کند. تیم امید کشورمان در دوره گذشته این بازیها که در دوحه قطر برگزار شد به مقام سوم و مدال برنز این مسابقات دست یافت.