کامران کاظم‌زاده، مدیر رادیو فرهنگ در مورد انتقاد کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: درباره رادیوهای مراکز استانها شاید چنین انتقادی وارد باشد، اما در مورد رادیوهای سراسری به ویژه رادیو فرهنگ اصلا اینطور نیست.

وی توضیح داد: ما در رادیو فرهنگ برنامه‌های ویژه‌ برای مجلس داریم و اخبار مربوط به آن را پوشش می‌دهیم. در برنامه "نمای نزدیک" از تک‌ تک نمایندگان دعوت می‌کنیم تا صحبت کنند یا در برنامه دیگری با نام "بامداد فرهنگ" از نمایندگان خواسته‌ایم به بحثهای فرهنگی بپردازند. ضمن آنکه در برنامه‌های چالشی از حضور نمایندگان استفاده می‌کنیم.

کاظم‌زاده انتقاد کوهکن را نادرست دانست: این گلایه که رسانه ملی نسبت به اخبار مجلس ضعیف عمل کرده است، به خود ایشان برمی‌گردد، چون شاید بیشتر از 20 بار از او دعوت کرده‌ایم که در برنامه‌های ما شرکت کند ولی ایشان سرباز زده‌اند و پاسخگو نبوده‌اند. ما هم این خلا را توسط آقای محبی‌نیا دیگر نماینده مجلس پرکرده‌ایم.

وی افزود: بر خلاف نامه‌نگاریهایی که انجام داده‌ایم، هیجوقت موفق به حضور آقای کوهکن در رادیو فرهنگ نشده‌ایم و گلایه کرده‌ایم که با وجود همکاری دیگر نمایندگان نتوانسته‌ایم حضور او را در رادیو داشته باشیم.

مدیر رادیو فرهنگ همچنین از تلاش برای راه‌اندازی رادیو مجلس خبر داد: سه ماه قبل طرح مکتوب راه‌اندازی رادیو مجلس را به جناب آقای لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) ارائه کردیم تا در گام اول شش ساعت از اخبار و مذاکرات مجلس را در رادیو فرهنگ و با عنوان "رادیو مجلس" پوشش دهیم که فعلا این طرح در حال بررسی است.

کوهکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه انعکاس اخبار مجلس در رسانه ملی گفته بود اگر با خوشبینی به این موضوع نگاه کنیم درمی‌یابیم که رسانه ملی دچار سطحی‌ نگری شده و در حالت بدبینانه، صدا و سیما به دنبال تخطئه و تضعیف مجلس است.