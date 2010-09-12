شورای فنی فیلم در آذربایجان غربی تشکیل شد

حجت الاسلام محمد باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این شورا با هدف تولید فیلمهای بلند، کوتاه و داستانی توسط استانها با همکاری معاونت سینمایی وزارت ارشاد در استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در این راستا طی فراخوانی بهترین فیلم نامه از بین فیلمها انتخاب و پس از تصویب در شورای منطقه ای در تبریز مورد حمایت این شورا قرار گرفته و ساخته می شود.

حجت الاسلام کریمی گفت: سهم پنج استان شمال غرب از این فراخوان سه فیلم نامه بلند است که هر استانی بتواند بهترین فیلم نامه را ارائه دهد بیشترین سهم را دارا خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی، دو نفر تهیه کننده و کارگردان برجسته، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه یک نماینده از استانداری آذربایجان غربی را اعضای شورای فنی فیلم استان اعلام کرد.

وی در ادامه از ساخت چهار فیلم با موضوع نماز در استان خبر داد و بیان داشت: این فیلم ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و با همکاری انجمن سینمایی جوان ارومیه ساخته می شوند.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی هفته جاری رئیس جدید انجمن سینمایی جوانان ارومیه با نام اتابک حبیبی معرفی می شود.

حجت الاسلام کریمی با تشریح برنامه های فرهنگی هفته دفاع مقدس گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برنامه های مختلف فرهنگی در آذربایجان غربی از جمله اجرای تئاتر و نمایش های خیابانی، برگزاری نمایشگاه های عکس، هنرهای تجسمی، شبهای شعر و خاطره ، پرده خوانی و وبلاگ نویسی با موضوعات جبهه و جنگ و اجرای سرود برنامه ریزی شده است.

وی افزود: برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس، بازنمایی یکی از عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس، تقدیر از فعالان عرصه های فرهنگی و رزمندگان اسلام از دیگر برنامه های کمیته فرهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی است.