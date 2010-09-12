جابه جایی با حمل و نقل عمومی در دبی چهار برابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل عمومی (UITP) در تازه‌ترین گزارش خود توجه به نیاز شهروندان مانند جا به جایی سریع، ایمن، مطلوب، پاک و با قیمت مناسب به همراه اطلاعات قابل فهم و نیز کیفیت و نوآوری و احترام به مسافران را از مهم‌ترین مشخصات خدمات حمل و نقل با کیفیت اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: افزایش جذابیت و ارائه خدمات حمل و نقل با کیفیت منجر به تغییر رفتار و الگوی سفر شهروندان می‌شود، به نحوی که امروزه حمل و نقل عمومی به اولویت اول جا به جایی به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده و استفاده از حمل و نقل عمومی در سراسر جهان تا 10 سال دیگر یعنی سال 2020 میلادی به دو برابر می رسد.

در گزارش اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل عمومی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری یکپارچه منابع حمل و نقل عمومی را بهینه کرده و به شهروندان اجازه می‌دهد از یک زندگی مطلوب لذت ببرند، از پیشرفت‌های لندن (پایتخت انگلستان) در زمینه حمل و نقل شهری نام برده و اعلام شده در این کلان‌شهر در 10 سال گذشته، استفاده از دوچرخه 90 درصد و استفاده از اتوبوس 40 درصد افزایش یافته و به موازات آن ترافیک محدوده مرکزی لندن 20 درصد کاهش پیدا کرده است.

UITP در گزارش خود با اشاره به وضعیت حمل و نقل دبی به افزایش چهار برابری جابه جایی و رسیدن به رقم 22 میلیون

سفر روزانه در این شهر تا 10 سال دیگر با توجه به وجود مدیریت شهری یکپارچه در این شهر، آورده است: مدیریت یکپارچه حمل و نقل دبی با شعار «حمل و نقل ایمن و روان برای همه» هدف خود را افزایش سهم حمل و نقل عمومی در این شهر از 6 درصد در سال 2010 میلادی به 30 درصد در سال 2020 میلادی اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، به این منظور طرحهای بلند پروازانه توسعه حمل و نقل عمومی شامل چهار خط مترو به طول 381 کیلومتر، هفت خط تراموا به طول 270 کیلومتر و 90 خط اتوبوسرانی به طول دو هزار و 500 کیلومتر با سرمایه‌گذاری بالغ بر 10 میلیارد دلار در دستور کار مدیریت شهری دبی قرار دارد.

همچنین در گزارش فوق به افزایش 50 درصدی استفاده از حمل و نقل عمومی در نیوزلند از سال2000 میلادی تاکنون به موازات افزایش صد در صدی استفاده از حمل و نقل عمومی در کریست چرچ دومین شهر بزرگ این کشور اشاره شده است.

در این گزارش حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطوح منطقه‌ای و جهانی مورد تأکید قرار گرفته و از بخش حمل و نقل شهری به عنوان بخش پیشرو در تحولات پایدار در شهرها نام برده شده است.

در بوگوتا (پایتخت کلمبیا) که خطوط BRT را به عنوان ستون فقرات حمل و نقل عمومی می‌شناسند، گسترش این خطوط به منظور تحت پوشش قرار دادن 85 درصد این شهر در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و در لاگوس (پایتخت نیجریه) که دو سال پیش نخستین خط BRT راه‌اندازی شد، ایجاد هفت خط دیگر BRT نیز برنامه‌ریزی شده است.

به موجب این گزارش در پکن (پایتخت چین) هر سال یک خط جدید مترو احداث می شود و تا سال 2015 میلادی طول خطوط متروی این شهر به 560 کیلومتر افزایش می یابد، علاوه بر اینکه در مادرید (پایتخت اسپانیا) در 25 سال گذشته میزان استفاده از حمل و نقل عمومی 70 درصد افزایش یافته و در مدت 15 سال اخیر 200 کیلومتر خطوط جدید مترو ساخته شده است.

اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل عمومی، مدیریت شهری یکپارچه را به منظور تضمین کیفیت زندگی در شهر و توسعه پایدار در شهرها مورد تأکید قرار داده و با اشاره به ضرورت توسعه روشی یکپارچه برای سیاست‌های هدایت کننده ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی، یک سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد را زیربنای چنین سیاست‌هایی اعلام کرده است.

بر اساس گزارش UITP، در تورنتوی کانادا نیز با سرمایه‌گذاری سالانه دو میلیارد دلار که دولت این کشور تا کنون پرداخت 5/11 میلیارد دلار آن را متعهد شده‌،‌ احداث یک هزار و 200 کیلومتر خطوط ریلی سه برابر میزان کنونی در دستور کار قرار گرفته،‌ علاوه بر اینکه افزایش 130 درصدی استفاده از حمل و نقل عمومی به موازات کاهش 50 درصدی آلودگی هوا هدف‌گذاری شده است.



