رکابزنان ایران صاحب دو نشان نقره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابتهای دوچرخهسواری کاپ آسیایی تایلند از صبح امروز یکشنبه در پیست "هوامارک" شهر بانکوک در دو بخش زنان و مردان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با برگزاری مسابقه کایرین آغاز شد.
در ماده کایرین جوانان رضا جبرئیلی بعد از رکابزنانی از کره به نشان نقره دست یافت. ورزشکاری از تایلند هم عنوان سوم را از آن خود کرد.
در همین ماده در رده سنی بزرگسالان احمد اصغرپور سومین مدال نقره ایران در کاپ آسیایی تایلند بدست آورد. در این ماده دوچرخهسوارانی از کره اول و سوم شدند.
تیم ایران با کسب این دومدال جمع نشانهای خود را به عدد پنج رساند. تا این زمان رکابزنان کشورمان صاحب یک مدال طلا، سه نقره و یک برنز از رقابتهای کاپ آسیا در تایلند شدهاند.
رقابتهای دوچرخهسواری کاپ آسیایی تایلند امشب در بانکوک به کار خود پایان میدهد.
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