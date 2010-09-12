کتاب "گفتگو درباره هیچ" اثر جودی آزونی فیلسوف معاصر آمریکایی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر خواهد شد. آزونی در این کتاب به بررسی مفاهیم انتزاعی، توهمات و تخیلات پرداخته است.

نویسنده در این کتاب موضوعی چالش برانگیز در فلسفه زبان را مورد توجه قرار می‌دهد. او به بررسی نسبت میان معناشناسی و متافیزیک می‌پردازد.

زبان معمول و متداول و زبان علمی ما را قادر می‌سازد درباره چیزهایی صحبت کنیم که در عالم عینی وجود ندارند. برای نمونه اعداد از جمله این موضوعات هستند که به صورت عینی در عالم خارج وجود ندارند ولی در مورد آنها صحبت می‌کنیم.

آزونی معتقد است اسطوره‌ها و افسانه‌ها، تخیلات و توهمات، موضوعات مجرد و انتزاعی موضوعات و ایده‌هایی هستند که در عالم عینی وجود خارجی ندارند ولی در مورد آنها صحبت می‌شود.

به گمان او نظریه‌های علمی نظریه‌هایی هستند که خود آنها در عالم خارج نمونه و مثالی ندارند ولی ما درباره آنها صحبت می‌کنیم و ارجاع به آنها در علم امری اجتناب ناپذیر است.

موضوع این کتاب و طرح مباحث چالش برانگیز از سوی آزونی باعث شد تا گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر درباره این کتاب و موضوع آن نظر این فیلسوف معاصر را جویا شود که در ادامه می‌آید.

دکتر جودی آزونی در مورد موضوع این کتاب و مباحث مطرح شده در این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این کتاب بحث در مورد چیزهایی است که وجود ندارند.

وی افزود: برای مثال ما می‌گوئیم که "میکی ماوس" توسط والت دیسنی اختراع و ابداع شده است. وقتی چنین چیزی گفته می‌شود در واقع حرف صحیحی گفته شده است.

وی تصریح کرد: اما اگر چیزی وجود نداشته باشد در این صورت ویژگی، خصوصیات و صفات نیز نخواهد داشت.

مؤلف "گفتگو درباره هیچ" خاطر نشان کرد: با توجه به این مثال فرض وجود یک ویژگی و صفت به چه معناست؟ بر این اساس چه زمان ما می‌توانیم چیزی درست یا نادرست درباره آن چیز بگوئیم؟

آزونی با اشاره به اینکه این سؤالات و مشکلات مسأله جدیدی نیست گفت: این سؤالات و مشکلات مسأله و موضوع جدیدی نیست و از زمان افلاطون و قبل از او مشکل و معضل "چیزی که وجود خارجی ندارد" وجود داشته است.

وی افزود: در این کتاب که یکی از کتابهای اصلی و مهم در این حوزه به شمار می‌رود شیوه‌ها و روشهایی را که در آن درستی یا نادرستی و صدق و کذب فراتر از آن چیزی که هستند را نشان می‌دهد.

استاد فلسفه دانشگاه تافتس امریکا در پایان یادآور شد: در این اثر نشان داده می‌شود که چگونه وقتی ما صحبت از درستی و نادرستی چیزی می‌کنیم موضوعی فراتر از هستی شناسی است و در بستر و زمینه‌ای که واژگان در آن به کار می‌روند باید مورد بررسی قرار گیرند.