اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، از صبح یکشنبه اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال قطع عضو جانبازان و معلولین کشور در تبریز آغاز شد.

اولین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال قطع عضو جانبازان و معلولین کشور اعزامی به مسابقات جهانی آرژانتین از 20 تا 30 مرداد با شرکت 33 ورزشکار و مربی در تبریز برگزار شده بود.

مرحله دوم اردو نیز از امروز در سه بخش هوازی در پیست دوومیدانی تختی ، بخش کار با وزنه در مجموعه ورزشی صدرا و کار با توپ در زمین فوتبال چمن مصنوعی پرواز برگزار خواهد شد.

بازیکنان قطع عضو کشورمان تا اول مهرماه در این اردو حضور خواهند یافت و خود را جهت مسابقات جام جهانی آرژانتین آماده خواهند کرد. این اردو به سرمربیگری حمید طبیبی و مربیگری محسن اسماعیل زاده در مجتمع فرهنگی - ورزشی صدرا برپا می شود.

مسابقات جهانی فوتبال قطع عضو از 24 مهر تا پنجم آبان در آرژانتین برگزار می شود و ملی پوشان کشورمان یک اردوی آمادگی دیگر جهت این رقابت ها در پیش خواهند داشت.

نیکو خصلت و شرکت گاز قهرمانان رقابتهای کاراته تیمی لیگ جام رمضان

هشتمین دوره مسابقات کاراته لیگ رمضان در ماه مبارکه رمضان با قهرمانی تیمهای نیکو خصلت و شرکت گاز پایان یافت.

در این دوره از رقابتها که با حضور 17 تیم در خانه کاراته تبریز برگزار شد در رشته کاتای تیمی پس از قهرمانی تیم نیکو خصلت تیمهای انوری فرد و راه آهن دوم و سوم شدند.

در رقابتهای کاتای انفرادی ارمنی روشنی به مقام قهرمانی دست یافت و یحیحی پیشه زاری و مهدی فرهادی نقره و برنز گرفتند.

در رقابتهای کومیته تیمی شرکت گاز مدال طلا را تصاحب کرد و تیم آذربایجان نقره گرفت و تیمهای انوری فرد و آذرآب مشترکا سوم شدند.

رقابتهای بسکتبال بانوان دسته دوم قهرمانی باشگاههای کشور منطقه دو در تبریز آغاز شد

رقابتهای بسکتبال بانوان دسته دوم قهرمانی باشگاههای کشور منطقه دو با حضور تیمهای تهران، خوزستان، ملایر و تبریز از امروز در تبریز آغاز شد.

رقابتهای بسکتبال و والیبال بانوان در سالن 6000 نفری پورشریفی تبریز برگزار می شود و تیمها بصوتر دوره ای با هم رقابت خواهند کرد.

تیم 10 نفره ژیمناستیک آذربایجانشرقی در رقابتهای ژیمناستیک سطح بندی قهرمانی کشور

رقابتهای ژیمناستیک سطح بندی قهرمانی کشوردر اصفهان از امروز تا 25 شهریور ماه آغاز شد و تیم 10 نفره ژیمناستیک آذربایجانشرقی چهار سطح برابر رقبای خود خواهد ایستاد.

در سطح یک سجاد سفیدگر و پویا عبدالهی ، رد سطح دوم مهدی قربانی ، یوسف ساعدی و سامان علی اکبری ، رد سطح سوم پوریا همت جو وم امیز نجفی و در سطح 4 مهدی مرمانی ، هادی برزگر و حامد اصلانی نمایندگان آذربایجانشرقی در رقابتها خواهند بود.

تیم 10 نفره ژیمناستیک آذربایجانشرقی را هفت مربی همراهی می کند.

جلفا میزبان رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان بانوان آذربایجان شرقی

رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان بانوان آذربایجانشرقی به میزبانی جلفا در شهرستان جلفا از امروز آغاز شد.

در این دوره از رقابتها که در رده های سنی نوجوانان و جوانان با حضور 10 تیم برگزار میشود تیمها در دو گروه پنج تیمی با هم به مدت چهار روز با هم به رقابت خواهند پرداخت و نفرات برتر از سوی کمیته فنی به تیم استانی جهت حضور در رقابتهای قهرمانی کشور دعوت خواهند شد.