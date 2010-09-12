قدمت سینماهای آذربایجان غربی بیش از 40 سال است

پناه نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با ابراز تاسف از وضع موجود صنعت سینما در کشور و به تبع آن در آذربایجان غربی گفت: هم اکنون از 19 سینمای فعال استان تنها سه سینما با استقبال بسیار کم تماشاگران فعال است.

وی با اشاره به قدمت بیش از 90 ساله سینما در آذربایجان غربی بیان داشت: از 13 سینمای تحت پوشش حوزه هنری استان با تعداد 9 هزار صندلی سینمایی فقط دو هزار و 100 صندلی در استان فعال است.

نجف زاده استهلاک ساختمان، فرسوده بودن سینما و تجهیزات، قاچاق سی‌ دی و ماهواره و استقبال از این ابزار را از عمده دلایل رکود صنعت سینما در استان اعلام و خاطرنشان کرد: تمام این موارد با توجه به جایگاه سینما در مقابله با هجمه های فرهنگی لزوم توجه به بازسازی سینماهای استان را طلب می کند.

این مسئول در ادامه با اشاره به موافقت برخی نهادها با تغییر کاربری سینماهای استان به فرهنگی و تجاری در جهت بازسازی فضاهای فعلی سینماهای استان بیان داشت: در ابتدا سعی شد جایگاه و حساسیت این موضوع تعیین شده و توجه مسئولان به کارکرد سینما که فاخرترین ابراز هنری است جلب شود که در این زمینه توفیقاتی نیز داشته‌ایم ولی متاسفانه نگاه برخی مسئولان به هنر هفتم نگاه تجاری است.

رئیس حوزه هنری استان با اشاره به تشکیل جلساتی با استاندار آذربایجان غربی مبنی بر بازسازی سینماهای استان، اظهار داشت: در دیگر استانهای کشور دو تا سه سینما در حال بازسازی است ولی این امر در استان آذربایجان غربی هنوز عملیاتی نشده است.