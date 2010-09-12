به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رسول محمد رضایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: باید الگوهای جدید برای جامعه با توان نظریهپردازی دینی و ارزشی و اخلاقی مورد توجه باشد و متاسفانه در نظریهپردازی ارزشی و اخلاقی کمبودهای در جامعه نخبگان داریم.
رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی گفت: باید نخبگانی داشته باشیم که بتوانیم به واسطه آنان الگوهای اسلامی را به جهان و جامعه خود معرفی کنیم از این رو رویکرد جدید بنیاد نخبگان بر اساس نخبهپروری در حوزه اخلاق و ارزشهاست.
وی با تاکید بر اینکه نباید به نخبه پروری صرف علمی اکتفا کرد، گفت: نخبهپروری در زمینه علوم انسانی و اسلامی نیاز امروز جامعه است.
رضایی با اشاره به رویکرد ارزشی انقلاب اسلامی در مواجهه با جهان غرب خواستار حمایت از نخبگان اخلاقی و ارزشی در جامعه شد.
وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل نقطه عطفی بود که جریان وابستگی همه جانبه کشور به استراتژی مصرف غربی را متحول کرد.
رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی اظهار داشت: در سایه انقلاب اسلامی استقلال همه جانبه کشور بر محوریت اسلام و مهدویت پایهریزی شد و یک استراتژی مقاومت در برابر غرب شکل گرفت.
محمد رضایی با بیان اینکه وضعیت مطلوب نخبهپروری در کشور نباید موجب غفلت از تداوم راه باشد، افزود: وضعیت نخبهپروری و شرایط نخبگان باید همواره پویایی داشته باشد و با توجه به فاصلهای که با کشورهای پیشرفته داریم باید با تلاش علمی نخبگان و فنآوری این شکاف را پر کنیم.
وی افزود: پیشرفت نخبهپروری و حمایت از نخبگان در نظام جمهوی اسلامی یک استراتژی است که بر اساس آرمانها و اهداف متعالی شکل گرفته است.
رضایی گفت: در زمینه نخبه پروری نباید تنها به نخبهپروری علمی اکتفا کنیم بلکه با توجه به هویت ممتاز معنوی انقلاب اسلامی و موضوع صدور انقلاب باید شکل دیگری از نخبهپروری هم مورد توجه باشد.
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