ساختمان آتش نشانی در منطقه آزاد انزلی ساخته می شود

محمد مهدی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در این محدوده واحدهای صنعتی و تجاری، بندر بزرگ کاسپین و حتی زونهای مسکونی ( 16 هزار و 500 نفر جمعیت بومی) وجود دارد ایجاد یک آتشنشانی پیشرفته برای منطقه ضروری است، اظهارداشت: ساختمان آتش نشانی منطقه آزاد انزلی با ضریب امنیت و امکانات بالا و اعتباری افزون بر 11 میلیارد ریال از سال 87 آغاز و تاکنون 52 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی عنوان کرد: مساحت زمین آن سه هزار و 700 متر مربع و زیربنای ساختمان یک هزار و 150 متر مربع، دارای دو طبقه و در نوع خود یکی از بهترینهاست.

معاون فنی - عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی احداث ساختمان ادارای سازمان منطقه آزاد انزلی را از دیگر پروژه های در دست ساخت و مهم این سازمان عنوان کرد و افزود: آغاز ساخت ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد انزلی 29 تیر سال 87 و اعتبار آن 110 میلیارد ریال است، این ساختمان 13 هزار متر مربع وسعت با دو هزار و 500 متر مربع سطح اشغال در هفت طبقه شامل یک طبقه زیر زمین، یک طبقه همکف و پنج طبقه روی همکف در حال ساخت است.

وی عنوان کرد: مساحت کل زمین اختصاص یافته به این پروژه 18 هزار متر مربع است و جدیدترین متدهای سازه ای در آن بکار رفته است، نمای آن سرامیک آنتی باکتریال ( مقاوم در برابر باکتری ها ایجاد شده ناشی از رطوبت شور هوا ) است.

قربانی محوطه سازی بخش تجاری و خدمات منطقه آزاد انزلی از دیگر برنامه های در دست اجرای این منطقه عنوان کرد و گفت: این پروژه که با 36 میلیارد ریال اعتبار از 16 دی 87 آغاز و تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه محوطه سازی ساخت کانالهای جمع آوری آبهای سطحی و هدایت آنها، ایجاد خیابانها برای تردد، ساخت پیاده روهایی در جوار خیابانها، ساخت فضا و پارکینگ ها از اهداف این پروژه است، افزود: در حال حاضر بیش از شش هکتار پارکینگ آماده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

معاون فنی - عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی در رابطه با ساخت پست برق 63.20 کیلوولت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بیان داشت: این پروژه نیز طی قراردادی در سال 87 با شرکت برق منطقه ای گیلان با اعتباری افزون بر55 میلیارد ریال در حال ساخت است.

وی عنوان کرد: این پست توسط خط دو مداره ای به طول 14.5 کیلومتر ازطریق پست 63 کیلوولت شمالی(خواچکین) تغذیه می شود که موارد مصرف این پست برق 63.20 کیلوولت فازتجاری، بارانداز، اسکله و فاز صنعت خواهد بود.

قربانی همچنین در رابطه با بهسازی جاده و تعریض مسیر رشت - انزلی و زیبا کنار- انزلی نیز یاد آورشد: بهسازی جاده های رشت - انزلی و زیبا کنار انزلی (به طول هشت هزار و 340 متربرای بهبود ایمنی و بالا سرعت تردد 110 کیلومتر) که همراه با روفوژمیانی برای ایجاد فضای سبز با تعبیه روشنایی مربوطه که تا اول سال 87 راکد شده بود به جریان افتاد.