  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۳۱

ساختمان آتش نشانی در منطقه آزاد انزلی ساخته می شود

ساختمان آتش نشانی در منطقه آزاد انزلی ساخته می شود

رشت - خبر گزاری مهر: معاون فنی - عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی از ایجاد ساختمان آتش نشانی در این منطقه خبر داد.

محمد مهدی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در این محدوده واحدهای صنعتی و تجاری، بندر بزرگ کاسپین و حتی زونهای مسکونی ( 16 هزار و 500 نفر جمعیت بومی) وجود دارد ایجاد یک آتشنشانی پیشرفته برای منطقه ضروری است، اظهارداشت: ساختمان آتش نشانی منطقه آزاد انزلی با ضریب امنیت و امکانات بالا و اعتباری افزون بر 11 میلیارد ریال از سال 87 آغاز و تاکنون 52 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی عنوان کرد: مساحت زمین آن سه هزار و 700 متر مربع و زیربنای ساختمان یک هزار و 150 متر مربع، دارای دو طبقه و در نوع خود یکی از بهترینهاست.

معاون فنی - عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی احداث ساختمان ادارای سازمان منطقه آزاد انزلی را از دیگر پروژه های در دست ساخت و مهم این سازمان عنوان کرد و افزود: آغاز ساخت ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد انزلی 29 تیر سال 87 و اعتبار آن 110 میلیارد ریال است، این ساختمان 13 هزار متر مربع وسعت با دو هزار و 500 متر مربع سطح اشغال در هفت طبقه شامل یک طبقه زیر زمین، یک طبقه همکف و پنج طبقه روی همکف در حال ساخت است.

وی عنوان کرد: مساحت کل زمین اختصاص یافته به این پروژه 18 هزار متر مربع است و جدیدترین متدهای سازه ای در آن بکار رفته است، نمای آن سرامیک آنتی باکتریال ( مقاوم در برابر باکتری ها ایجاد شده ناشی از رطوبت شور هوا ) است.

قربانی محوطه سازی بخش تجاری و خدمات منطقه آزاد انزلی از دیگر برنامه های در دست اجرای این منطقه عنوان کرد و گفت: این پروژه که با 36 میلیارد ریال اعتبار از 16 دی 87 آغاز و تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه محوطه سازی ساخت کانالهای جمع آوری آبهای سطحی و هدایت آنها، ایجاد خیابانها برای تردد، ساخت پیاده روهایی در جوار خیابانها، ساخت فضا و پارکینگ ها از اهداف این پروژه است، افزود: در حال حاضر بیش از شش هکتار پارکینگ آماده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

معاون فنی - عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی در رابطه با ساخت پست برق 63.20 کیلوولت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بیان داشت: این پروژه نیز طی قراردادی در سال 87 با شرکت برق منطقه ای گیلان با اعتباری افزون بر55 میلیارد ریال در حال ساخت است.

وی عنوان کرد:  این پست توسط خط دو مداره ای به طول 14.5 کیلومتر ازطریق پست 63 کیلوولت شمالی(خواچکین) تغذیه می شود که موارد مصرف این پست برق 63.20 کیلوولت فازتجاری، بارانداز، اسکله و فاز صنعت خواهد بود.

قربانی همچنین در رابطه با بهسازی جاده و تعریض مسیر رشت - انزلی و زیبا کنار- انزلی نیز یاد آورشد: بهسازی جاده های رشت - انزلی و زیبا کنار انزلی (به طول هشت هزار و 340 متربرای بهبود ایمنی و بالا سرعت تردد 110 کیلومتر) که همراه با روفوژمیانی برای ایجاد فضای سبز با تعبیه روشنایی مربوطه که تا اول سال 87 راکد شده بود به جریان افتاد.

کد مطلب 1149484

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها