210 باشگاه ورزشی جدید در تبریز احداث می شود

حبیب ستوده نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سه ماه گذشته برای ایجاد 13 باشگاه ورزشی پروانه صادر شده و برای 47 مورد نیز پرونده تشکیل شده است.
به گفته وی طرح ایجاد 150 باشگاه ورزشی نیز به اداره اماکن نیروی انتظامی تبریز معرفی شدهاند تا احداث شوند.
ستودهنژاد همچنین از افزایش 17 درصدی اعتبارات اداره تربیتبدنی تبریز نسبت به سال 88 خبر داد.
رئیس اداره تربیت بدنی تبریز اظهار داشت: 24 درصد از کل اعتبارات استانی در سال 88 به شهرستان تبریز اختصاص یافته بود که در سال 89 این مبلغ به 41.7 درصد افزایش یافت.
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