رهبران دینی دالاس افزایش تساهل دینی را مورد تأکید قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، یازده نفر از رهبران ادیان مختلف شهر دالاس در گردهمایی دیروز با تأکید بر تساهل دینی در جوامع اهمیت اشتراکات بسیار ادیان را متذکر شدند.

شاماس کوهن از کلیسای یویتارین دالاس گفت: مهم نیست که دین شما چه باشد، همه ما در جهت عشق و محبت بایکدیگر اشتراک داریم.

مناقشات اخیر ایالات متحده در روزهای منتهی به نهمین سالروز حملات یازدهم سپتامبر با مطرح شدن طرح ساخت یک مرکز اسلامی نزدیک محل این حملات شکل گرفت.

خالد شاهد متولی قدیمی‌ترین مسجد دالاس که از طرح ساخت این مسجد و مرکز اسلامی در نیویورک حمایت می‌کند گفت: مسلمانان باید از حق ساخت مسجد در این نقطه برخوردار باشند. نباید اسلام را با وحشت و ارعاب نسبت داد، قساوت و بی‌رحمی که یازدهم سپتامبر 2001 رخ دارد به اسلام مربوط نمی‌شود.

پس از یازدهم سپتامبر و حتی تا امروز بسیاری از رهبران مسلمان تلاش کردند جوامع غیر مسلمان و به‌ویژه بسیاری از ناآگاهان این جوامع را که تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای به سر می‌برند متقاعد کنند که اسلام هیچ نسبتی با افراط‌گرایی و خشونت ندارد. افراد که به نام اسلام دست به انجام افراط و خشونت می‌زنند نماینده اکثریت مسلمانان نیستند.

ماه گذشته یک کلیسای باپتیست در دالاس در نتیجه ناآگاهی از تعالیم و آموزه های حقیقی اسلامی در جریان یک موعظه اسلام را مورد حمله قرار داد و اظهاراتی ایراد کرد که تمام آنها نشان دهنده ناآگاهی و جهل این فرد نسبت به اسلام است.

خالد شاهد در این جلسه بین‌ادیان تأکید کرد: بسیاری از اعضای کلیساهای مسیحیت نیز اقدام به انجام اقداماتی بی‌رحمانه می‌کنند اما این امر بدان معنا نیست که ما تمام مسیحیان را افراط‌گرا و تروریست بدانیم.