افزایش 25 تا 30 درصدی ترافیک مهرماه در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی ادامه داد: در مهرماه روزانه 22 میلیون جابه جایی در تهران انجام می شود که مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی ظرفیت تحت پوشش قرار دادن نیمی از این جابه جایی ها را دارند اما باید تلاش کنیم تا سهم حمل و نقل عمومی به 75 درصد از سفرها برسد تا ترافیکی روان تر در شهر داشته باشیم.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در مهرماه چهار و نیم میلیون جابه جایی با اتوبوس، دو میلیون جابه جایی با مترو و چهار تا پنج میلیون جابه جایی با تاکسی در شهر انجام می شود که اگر براساس استانداردهای روز دنیا تاکسی ها را جز حمل و نقل نیمه عمومی به حساب آوریم و تنها میزان جابه جایی اتوبوسرانی و مترو را به عنوان حمل و نقل عمومی در نظر بگیریم، از 22 میلیون جابه جایی تنها 6 و نیم میلیون سفر توسط حمل و نقل عمومی انجام می شود.

معاون شهردار تهران گفت: امسال هم مانند سالهای گذشته اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو با تمام ظرفیت به شهروندان در مهرماه خدمات رسانی می کنند تا بخش قابل توجهی ای از سفرها تحت پوشش ناوگان حمل و نقل عمومی قرار گیرد و مرکز کنترل ترافیک نیز در آماده باش کامل خواهد بود تا علاوه بر نظارت دقیق بر ترددها و ترافیک، در صورت بروز هرگونه حادثه نسبت به رفع آن اقدام شود.





