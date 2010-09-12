هدفمندسازی یارانه ها در صنعت برق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی صبح یکشنبه در جلسه آموزشی اجرای این طرح در شرکت توزیع برق گلستان افزود: عدم تناسب درآمدها و هزینه های صنعت برق برای سرمایه گذاری و لزوم اجرای سیاستهای فنی و اقتصادی برای اصلاح ساختار فعلی بیش از هر زمان دیگری نیاز به هدفمندسازی پرداخت یارانه ها را در صنعت برق قوت بخشیده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان نیز با برشمردن اهداف هدفمندسازی یارانه های برق به سیاستهای مورد نظر وزارت نیرو در راستای هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد.



پسرک لی، اطمینان از تامین برق مطمئن برای مشترکین، تسهیل در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و توسعه مشارکت بخش خصوصی، افزایش راندمان و کاهش تلفات مطابق اهداف تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها را از جمله اهداف طرح هدفمند سازی یارانه ها در بخش صنعت برق برشمرد.

وی اظهار داشت: کاهش و حذف سوختهای مایع و در نظر گرفتن گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی نیروگاه های حرارتی کشور، تسهیل تامین منابع مورد نیاز برای حفظ، نگهداری و اصلاح شبکه ها و خرید برق از بخش خصوصی، مدیریت بار و بهینه سازی مصرف و نیز توسعه ظرفیت های تجدیدپذیر و تولید همزمان برق و حرارت از دیگراهداف هدفمند سازی یارانه ها در بخش صنعت برق است.