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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

گواردیولا:

بارسلونا روان بازی نکرد

بارسلونا روان بازی نکرد

پپ گواردیولا ضمن تمجید از عملکرد هرکولس در دیدار با بارسلونا گفت تیم تحت رهبری او روانی همیشگی را نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در هفته دوم رقابت های لالیگا با نتیجه 2 بر صفر در دیداری خانگی مقابل تیم تازه صعود کرده هرکولس تن به شکست داد.

بر پایه گزارش ساکرنت، گواردیولا در خصوص این دیدار اظهار داشت: به هرکولس تبریک می گویم. آنها به نیوکپ آمدند و بازی خوبی ارائه کردند. هرکولس کار را بر ما دشوار کرد و پاداش آن را هم گرفت.

وی افزود: بارسلونا روانی معمول خود را نداشت. خیلی جزئیات وجود دارد که ما باید بر روی آنها کار کنیم. از زمانی که اینجا هستم بر روی خیلی مسائل کار کرده ایم و از این پس هم کار خواهیم کرد. من تیمی خوب را انتخاب کرده ام تا بازی را با برد پشت سر بگذارد. اینها همگی بازیکنان طراز اول بارسلونا هستند. این تیم به قدر کافی خوب هست اما روانی لازم را ندارد.

کد مطلب 1149498

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