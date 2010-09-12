هاشمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "پارههای ساده" قرار است از پنجشنبه 25 شهریورماه در خانه نمایش روی صحنه برود. دو نفر از بازیگران نمایش قرار است جایگزین شوند.
از هشتم مهرماه نگار حسنزاده به جای الهام کردا و از 17 مهر ترانه کوهستانی به جای نسیم امیرخسرو بازی میکنند.
نویسنده این اثر مهدی میرمحمدی است و شیوا ابراهیمی، فرمسک فاریا، ساسان بهروزیان، عباس غفاری، شکوفه هاشمیان، مهبان جلالی، کاظم سیاحی دیگر بازیگران این نمایش هستند.
در خلاصه داستان "پارههای ساده" که نمایشی از گروه تئاتر اکنون است آمده: نویسنده نمایش در گشتهای روزانه خود دفتر خاطرات دختری به نام مهرناز را پیدا میکند. در طول اجرا بازیگران همراه با تماشاگران خاطرات مهرناز را مرور میکنند.
عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه و لباس: کتایون رنجبران، دستیار اول کارگردان: محمدرضا اصلی، منشی صحنه: آمنه شیخالاسلام، عکاس: رضا موسوی.
"پارههای ساده" برنده جایزه سوم بازیگری زن و مرد برای شیوا ابراهیمی و کاظم صیاحی از هشتمین جشنواره بانوان و یکی از پنج اثر برگزیده در این جشنواره بوده است.
این نمایش با مدت زمان 70 دقیقه هر روز به جز شنبهها ساعت 18:30 روی صحنه میرود.
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