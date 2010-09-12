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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

موسوی در گفتگو با مهر:

دولت زمان مشخص برای واریز یارانه نقدی و اجرای هدفمندی اعلام کند

دولت زمان مشخص برای واریز یارانه نقدی و اجرای هدفمندی اعلام کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اجرا نشدن واریز یارانه نقدی به حساب ایرانیان پیش از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در موعداعلام شده گفت: دولت باید زمان مشخصی را برای اجرای این قانون اعلام کند و براساس آن نیز مبلغ یارانه ها را به حساب مردم واریز کند.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان تاخیر در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها از سوی دولت و آسیب های ناشی از آن، با انتقاد از عملیاتی نشدن وعده های دولت مبنی بر پرداخت مبالغ یارانه ها به مردم دو ماه قبل از اجرایی شدن قانون گفت: قطعا دولت قصد ندارد براساس اعلام های قلبی این قانون را از مهرماه اجرا کند.

وی ادامه داد: در صورتی که از مهرماه این قانون اجرا نشود و دولت بازهم تاخیر داشته باشد و قانون را در مدت زمان کوتاهی اجرا کند، قطعنا اجرای آن با مشکلات و نواقصی روبرو خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تاخیر در اجرای قانون موجب تحمیل فشار مضاعف ناشی از افزایش قیمت ها به مردم می شود، گفت: اکنون نیز با توجه به اینکه هنوز این قانون اجرا نشده است اما با هجوم افزایش قیمت کالاها در بازار و حتی افزایش برخی حامل های انرژی همچون برق مواجه هستیم.

وی ادامه داد: مردم در شرایط کنونی توان پرداخت این افزایش قیمت ها و قبوض برق را ندارند.

موسوی  با تاکید بر اینکه دولت باید زمان مشخصی برای  اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعلام کند و همانطور که قول داده مبالغ را به حساب مردم واریز کند، گفت: هر چه قانون در مدت زمان کمتری اجرا شود، فشار بیشتری به مردم خواهد امد.

نماینده مردم فلاورجان ادامه داد: دولت قرار بود 20 هزار میلیارد تومان را در طول یکسال از هدفمندی یارانه ها کسب کند و اکنون این درآمدها در مدت کمتر از شش ماه کسب می شود و این بر دوش مردم  فشار را می آورد.

کد مطلب 1149501

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