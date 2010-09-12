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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

نظرسنجی ها نشان می دهد:

62 درصد مردم مصر در انتخابات شرکت نمی کنند

62 درصد مردم مصر در انتخابات شرکت نمی کنند

نتایج یک نظرسنجی جدید در مصر نشان می دهد: بیش از 62 درصد از مردم این کشور به علت کارشکنی ها و تقلب گسترده دولتی، در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر آتی (آبان ماه) شرکت نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور مصر، در این نظرسنجی که از سوی پایگاه خبری هواداران "محمد البرادعی" نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر در سال 2011 منتشر شده است بیش از 62 مردم اعلام کرده اند که در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت نخواهند کرد.

این در حالی است که این انتخابات از سوی برخی احزاب مصری از جمله جریان حامی البرادعی تحریم شده است. همچنین برخی دیگر از احزاب مصری با توجه به تقلب های گسترده و کارشکنی های رژیم مبارک در این انتخابات همچنان نسبت به حضور در انتخابات پارلمانی تردید دارند.

انتخابات پارلمانی مصر در ماه نوامبر آتی برگزار می شود و تحلیلگران سیاسی تحریم این انتخابات را به عنوان عاملی اساسی در حساس تر شدن اوضاع سیاسی مصر در  زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 2011 می دانند.

کد مطلب 1149502

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