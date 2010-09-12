به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این شعر که درمیان مکاتبات 200 سال پیش اسکات به دوستان نزدیکش به تازگی پیدا شده در این هفته به معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

این شعرکه در دوران جوانی شاعر سروده شده " یک سفر کوهستانی" نام دارد و در آن ماجرای سفری به مناطق کوهستانی و طبیعت زیبا وصف شده است.

قرار است این شعر به همراه 9 نامه‌ این شاعر از 14 تا 21 سپتامبر (23 تا 30 شهریور) در مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد سرایش شعر "بانوی دریاچه" در اسکاتلند برگزار می‌شود به نمایش عمومی درآید.

سر والتر اسکات متولد 1771 رمان‌نویس، شاعر، تاریخدان و زندگینامه‌نویس اسکاتلندی است که وی را اغلب ابداع‌ کننده و یا پدر رمان تاریخی می‌دانند چراکه اسکات قالبی را برای این سبک از ادبیات داستانی به‌کار بست که تا امروز از آن پیروی شده‌است.

اسکات در آثارش به بازگویی وقایع مهیج مربوط به تاریخ موطنش می‌پردازد و ماجرای اغلب رمانهای وی به بریتانیا و فرانسه دوران قرون وسطی برمی‌گردند که شخصیتهای آن را شاهان، ملکه‌ها، رجل سیاسی، مزرعه‌داران، گدایان و راهزنان تشکیل می‌دهند.

اسکات از برجسته‌ترین چهره‌های رمانتیسیسم بریتانیا محسوب می‌شود که آثارش هنوز از استقبال بالایی برخوردار است. از آثار معروفش می‌توان به آیوانهو، راب روی، بانوی دریاچه و ویورلی اشاره کرد.