قهرمانان ورزشی بدون کنکور وارد دانشگاههای پیام نور می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد علی قره شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در زمینه وضعیت فضاهای ورزشی دانشگاههای پیام نور کشور، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 38 سالن ورزشی در سطح دانشگاههای پیام نور کشور در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه همچنین در چهار سال گذشته تعداد 34 سالن ورزشی در سطح دانشگاههای پیام نور کشور ساخته شده است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که تا قبل از این چهار سال در این زمینه مشکلات فراوانی وجود داشت.

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاههای پیام نور کشور با اشاره اعتبارات این دانشگاه در سال جاری، عنوان کرد: اعتبار اختصاص یافته برای دانشگاههای پیام نور کشور در سال جاری رقمی بالغ بر 26 میلیارد تومان می باشد.

قره با بیان اینکه اختصاص این میزان اعتبار به دانشگاههای پیام نور کشور نسبت به سالهای گذشته بی سابقه بوده است، بیان داشت: امسال برای اولین بار در تاریخ دانشگاه پیام نور است که دو المپیاد ورزشی در استان لرستان و مازندران برگزار می شود.

وی به اعتبار اختصاص یافته برای برگزاری این دو المپیاد ورزشی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: برای برگزاری این دو المپیاد بیش از دو میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

قائم مقام معاونت دانشجویی دانشگاههای پیام نور کشور در چهارمین المپیاد ورزشی پسران خاطر نشان کرد: در المپیاد ورزشی پسران دانشگاه پیام نور کشور تعداد سه هزار دانشجو شرکت دارند.

قره همچنین به رشته های چهارمین المپیاد پسران دانشگاههای پیام نور کشور اشاره کرد و یادآور شد: والیبال، بسکتبال، فوتسال، شنا، بد مینتون، تنیس روی میز، دو میدانی، کاراته، جودو، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی رشته های مسابقاتی این دوره از المپیاد می باشد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت فعالیتهای عمرانی دانشگاههای پیام نور کشور، عنوان کرد: در سال جاری بیش از 19 میلیارد تومان اعتبار برای کارهای عمرانی دانشگاههای پیام نور کشور اختصاص یافته است.

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاههای پیام نور کشور از اختصاص بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار برای سرانه دانشجویان به دانشگاه پیام نور کشور خبر داد و بیان داشت: همچنین برای اعزام تیم های ورزشی دانشگاه پیام نور کشور به مسابقات بین المللی نیز اعتباراتی اختصاص داده شده است.

قره به انعقاد تفاهم نامه ای بین وزارت علوم و سازمان تربیت بدنی کشور اشاره کرد و یادآور شد: در قالب این تفاهم نامه مدیران، قهرمانان و خبرنگاران ورزشی که دارای مقام های قهرمانی هستند بدون کنکور وارد دانشگاههای پیام نور می شوند.

وی خاطر نشان کرد: این افراد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل خواهند پرداخت.