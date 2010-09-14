سر درب بازار اراک مربوط به قاجاریه نصب می شود

محمدحسین فرمهینی فراهانی گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اتمام کفسازی ورودی بازار اراک را از پروژههای در دست اقدام عنوان کرد و افزود: اعتبار 100 میلیون تومان برای نصب سر درب بازار پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: اجرای پروژههای مرمت ستونهای خورهه محلات و مرمت کاروانسراها را از دیگر پروژه های در دست اقدام است.
فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود از دومین فصل از کاوش محوطه تاریخی زلفآباد با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال خبر داد و تصریح کرد: در این فصل از کاوش، شناخت ابعاد ناشناخته شهر زلفآباد، بررسی دورههای کامل شکلگیری محوطه،شناخت شیوههای معیشتی ساکنان، نقش و جایگاه زلفآباد در مبادلات فرهنگی، تجاری و اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای مورد نظر است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی اضافه کرد: محوطه تاریخی زلفآباد که در میان اهالی فراهان به نام محوطه خرابهها و شهر زیرزمینی خوانده میشود در سه کیلومتری شمال شرق شهر فرمهین و در کنار محور ارتباطی فرمهین به تفرش واقع است.
وی با اشاره به محوطه گردشگری سراب اسکان از سرچشمههای رودخانه قرهچای تصریح کرد: این محوطه قابلیت تبدیل آن منطقه نمونه گردشگری را داراست.
فراهانی با تاکید بر اینکه این رودخانه بزرگترین رود استان مرکزی است، افزود: این منطقه بسیار سرسبز و خوش آب و هوا است و کنار کوه لجور واقع شده است که در مسیر این سراب از قبرستان هفت براداران روستای گورهزار این قبرستان اساطیری قرار دارد.
این قبرستان در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است و وجه تسمیه آن در مورد هفت شخصیت اساطیری ایران است.
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