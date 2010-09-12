به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های قهرمانی جهان قایقرانی بادبانی در قایق اپتمیست از 24 تا 26 شهریورماه در شهر "کامین پوموروسکی" لهستان برگزار می‌شود که به همین منظور ملی پوشان کشورمان بامداد فردا تهران را به مقصد ورشو ترک خواهند کرد.

تیم بادبانی اپتمیست ایران با ترکیب کیوان حسن زاده، محمد علی رسولی و سیده فاطمه جعفری به مربیگری خالد پرویز پاکستانی راهی این رقابت‌ها می‌شود.

قایقرانان بادبانی کشورمان در دوماه گذشته برای حضور موفق در بازیهای آسیایی گوانگجو در بندرانزلی تمرین کرده‌اند و حضورشان در مسابقات جهان به منزله کسب آمادگی بیشتر و محک خوردن آنها در دیدارهای جهانی است.