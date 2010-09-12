  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

قایقرانان راهی مسابقات جهانی می‌شوند

قایقرانان راهی مسابقات جهانی می‌شوند

تیم ملی قایقرانی بادبانی ایران در قایق اپتمیست فردا تهران را به مقصد ورشو برای شرکت در مسابقات جهانی ترک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های قهرمانی جهان قایقرانی بادبانی در قایق اپتمیست  از 24 تا 26 شهریورماه در شهر "کامین پوموروسکی" لهستان برگزار می‌شود که به همین منظور ملی پوشان کشورمان بامداد فردا تهران را به مقصد ورشو ترک خواهند کرد.

تیم بادبانی اپتمیست ایران با ترکیب کیوان حسن زاده، محمد علی رسولی و سیده فاطمه جعفری به مربیگری خالد پرویز پاکستانی راهی این رقابت‌ها می‌شود.

قایقرانان بادبانی کشورمان در دوماه گذشته برای حضور موفق در بازیهای آسیایی گوانگجو در بندرانزلی تمرین کرده‌اند و حضورشان در مسابقات جهان به منزله کسب آمادگی بیشتر و محک خوردن آنها در دیدارهای جهانی است.

کد مطلب 1149512

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها