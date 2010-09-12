به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نسرین پیرسمساری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این جشنواره در تالار وحدت دانشگاه تبریز و با حضور شخصیت‌های مختلف از جمله نویسنده کتاب "دا" و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و صاحب‌نظران کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بحث عفاف و حجاب از مهم‌ترین و بارزترین نقاط مورد اشاره در وصیتنامه شهدا بوده است، به لزوم کار فرهنگی برای پیاده شدن این وصایای ارزشمند تاکید و تصریح کرد: باید با کار فرهنگی به سئوالات ذهنی دانش‌‌‌آموزان و دانشجویان در مورد مسئله عفاف و حجاب پاسخ گفت.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در طول چند سال گذشته از سوی دولت نهم و دهم تلاش‌های زیادی با گسترش خدمات رفاهی برای بانوان، به منظور ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و گسترش مشاغل خانگی ویژه زنان انجام شده است.

وی اظهار داشت:‌ رسانه‌های غربی و مقامات رژیم ‌صهیونیستی به صورت آشکار مساله رواج فساد در میان جوانان مسلمان به خصوص جوانان ایران اسلامی را مطرح می‌کنند و در این راستا بودجه‌های زیادی صرف می‌شود.

پیرسمساری با اشاره به نزدیک بودن ایام بازگشایی مدارس اظهار داشت: کارگروه عفاف و حجاب در آستانه بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برنامه‌های گسترده‌ای دارد و در همین راستا از مراکز مختلفی بازدید شده است.

وی خواستار همکاری و تعامل بخش‌های مختلف جامعه و گروه‌های فعال فرهنگی برای پیاده شدن فرهنگ عفاف و حجاب در میان زنان و مردان جامعه شد.