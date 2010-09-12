المپیاد ورزشی پسران دانشگاههای پیام نور در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد مراد شیخی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات بیش از سه هزار نفر از دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور کشور شرکت خواهند داشت.

وی با اشاره به برگزاری این المپیاد در 13 رشته ورزشی، خاطرنشان کرد: در هفته اول این دوره از مسابقات بازیهای رشته های والیبال، بسکتبال، هندبال، فوتسال، شنا، بدمینتون، تنیس روی میز و دو و میدانی برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان ادامه داد: همچنین در هفته دوم این دوره از المپیاد ورزشی پسران دانشگاههای پیام نور کشور مسابقات رشته های کاراته، جودو، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی برگزار می شود.

شیخی یادآور شد: چهارمین المپیاد ورزشی پسران دانشگاههای پیام نور کشور از 22 شهریور ماه سال جاری آغاز و تا 31 شهریور ماه ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری های به عمل آمده در مراسم افتتاحیه این دوره از المپیاد ورزشی پسران دانشگاههای پیام نور کشور رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس دانشگاه پیام نور کشور و برخی دیگر از شخصیتهای ملی حضور خواهند یافت.