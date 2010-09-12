به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله پویاراد،‌ مدیر جشنواره هنرهای تجسمی دامون‌فر طی حکمی فرح اصولی، نقاش و مینیاتوریست نوگرا را به عنوان رئیس شورای داوران سومین دوره این دوسالانه منصوب کرد.

در این حکم آمده است: نظر به تخصص والا،‌ تعهد شما به رشد و اعتلای هنر اصیل و ناب ایرانی و همت بلندتان برای پشتیبانی،‌ هدایت و معرفی نسل جوان نوجو، سرکار عالی را به عنوان رئیس شورای داوران سومین جشنواره هنرهای تجسمی دامون‌فر منصوب می‌کنم.

در ادامه این حکم آمده: حضور موفق و تعیین‌کننده سرکارعالی به عنوان عضو شورای داوری دو دوره پیشین جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر در سالهای 85 و 87 به جامعه هنری این اطمینان خاطر را عطا می‌کند که در دوره سوم استعدادهای درخشان و جوانان لایقی نظیر دوره‌های قبل به جامعه هنرهای تجسمی ایران معرفی می‌شوند.

اصولی در 10 سال اخیر دبیر فستیوال هنر ایران،‌ قنات القصبا شارجه، ‌دبیر جلوه‌های نگارگری در نقاشی معاصر ایران، ‌دبیر ششمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران،‌ دبیر نمایشگاه زنان در گفتگوی تمدنها و ... بوده است.

سومین جشنواره هنرهای تجسمی دامون‌فر 16 مهر 89 در نگارخانه پردیس پارک ملت افتتاح می‌شود.

