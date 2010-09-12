به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری پس از تساوی یک بریک تیمش برابر پاس همدان با بیان این مطلب افزود: متاسفانه در مسابقه‌ای متوقف شدیم که باید حداقل با 6 گل به پیروزی می رسیدیم.

وی در ادامه افزود: توقف در دیدار با پاس تقصیر شخص خاصی نیست و نباید بگویم، مدافعان مقصر بودند یا هافبک‌ها. در این بازی هیچ کدام از بازیکنان کم کاری نکردند و روی اتفاق گل خوردیم.

هافبک گلزن تیم فوتبال پرسپولیس همچنین مدعی شد، تیم پاس از تک موقعیت خود برای گلزنی بهره برد و افزود: بازی در اختیار ما بود. در این مسابقه فقط چهار تا پنج موقعیت تک به تک بدست آوردیم که از آنها بهره لازم را نبردیم. پاس از یک موقعیتی که خیلی هم خطرناک نبود، استفاده کرد و به گل رسید.

وی در خاتمه تصریح کرد: تعویض من ارتباطی به گل تیم پاس نداشت. این گل در موقعیتی خاص به ثمر رسید و شاید اگر من هم در زمین بودم، این گل به ثمر رسید. این بازی تمام شده و از هفته بعد باید برای جبران امتیازهایی که از دست داده‌ایم، تلاش کنیم.

محمد نوری در دقیقه 15 دیدار مقابل پاس همدان تک گل تیمش را به ثمر رساند.