مجید مجیدی برای انتخاب بازیگر به اراک می آید

کارشناس نمایش اداره ارشاد استان مرکزی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: مجیدی که تصمیم به ساخت فیلم "کودکی پیامبر" دارد به همراه گروه کارگردانی این پروژه آقایان سیروس حسن پور و بهزاد رفیعی روز سه شنبه 23 شهریور ماه برای انتخاب بازیگر به اراک سفر می‌کند.

سعید آهنگران با بیان اینکه تست بازیگری به احتمال زیاد در انجمن نمایش و یا فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می شود، اظهارداشت: علاقمندان بازیگری جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره کل فرهنگ و ارشاد واحد نمایش مراجعه کنند.

کارشناس نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: در این مرحله تعدادی از افراد را برای ایفای نقشهای مختلف در نظر گرفته خواهند شد و مجددا" برای انتخاب نهایی تست گرفته می شود.

فیلم کودکی پیامبر به کارگردانی مجید مجیدی در نیمه اول سال آینده کلید می‌خورد و آقای مجیدی مصمم است برای انتخاب بازیگر از پتانسیل استانهای مختلف ایران استفاده نماید، خصوصا در این فیلم که نگاه مذهبی و تاریخی در کار است، چهره های خاص و اصیل ملاک انتخاب می باشد.

عمده فعالیت بهزاد رفیعی انتخاب بازیگر غیر حرفه ای برای فیلمهای سینمایی در ایران است.