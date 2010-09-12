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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

مجید مجیدی برای انتخاب بازیگر به اراک می آید

مجید مجیدی برای انتخاب بازیگر به اراک می آید

اراک - خبرگزاری مهر: مجید مجیدی برای انتخاب بازیگر سریال کودکی حضرت محمد (ص) به اراک می آید.

کارشناس نمایش اداره ارشاد استان مرکزی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: مجیدی که تصمیم به ساخت فیلم "کودکی پیامبر" دارد به همراه گروه کارگردانی این پروژه آقایان سیروس حسن پور و بهزاد رفیعی روز سه شنبه 23  شهریور ماه برای انتخاب بازیگر به اراک سفر می‌کند.

سعید آهنگران با بیان اینکه تست بازیگری به احتمال زیاد در انجمن نمایش و یا فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می شود، اظهارداشت: علاقمندان بازیگری جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره کل فرهنگ و ارشاد واحد نمایش مراجعه کنند.

کارشناس نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: در این مرحله تعدادی از افراد را برای ایفای نقشهای مختلف در نظر گرفته خواهند شد و مجددا" برای انتخاب نهایی تست گرفته می شود.

فیلم کودکی پیامبر به کارگردانی مجید مجیدی در نیمه اول سال آینده کلید می‌خورد و آقای مجیدی مصمم است برای انتخاب بازیگر از پتانسیل استانهای مختلف ایران استفاده نماید، خصوصا در این فیلم که نگاه مذهبی و تاریخی در کار است، چهره های خاص و اصیل ملاک انتخاب می باشد.

عمده فعالیت بهزاد رفیعی انتخاب بازیگر غیر حرفه ای برای فیلمهای سینمایی در ایران است.

کد مطلب 1149530

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