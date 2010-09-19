همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری عادلانه نیست

رزاق صادق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این زمینه نیاز به افزایش موزون حداقل و حداکثر حقوق برای آن دسته از افرادی که سالها قبل بازنشسته شدند با کسانی که مثلا سه سال است که بازنشسته شده اند داریم. گاهی دیده می شود که این اختلاف میلیونی است و همین اعمال مدیریتها صندوق را مدیون می کند و دچار کسری منابع می شویم.



عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از اینکه امروز کارکنان قدیمی تر بی نصیب مانده اند و یک عده که به تازگی بازنشسته شده اند با اختلافی میلیونی حقوق می گیرند، تاکید کرد: در طول سالیانی که طرح هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان مطرح بوده حدود ده میلیارد تومان به این طرح اختصاص داده شده است.

سرپرست سابق معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه گفته می شود یکی از دلایلی که موجب شده این طرح تا به امروز به تعویق بیفتد کمبود منابع است واقعیت ندارد چراکه حق بیمه ای که صندوقها از بیمه شدگان خود می گیرند باید به گونه ای که باشد که در ازای آن هر خدماتی و هر کمبودی برای این افراد جبران شود.

مشاور پیشین وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلام اینکه ملاک افزایش حقوق بازنشستگان سراسری نباید با بازنشستگان تامین اجتماعی یکی باشد و هر دو با یک معیار اندازه گیری شود اظهار داشت:علاوه بر این افزایش حقوق بازنشستگان باید بر اساس معیارهای مشخصی انجام شود، مثلا اینکه هرکس که حق بیمه بیشتری پرداخت کند و سابقه بیمه ای بیشتری داشته باشد باید از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند.

صادق گفت: این راهکار که میزان حق بیمه را افزایش دهیم راه درستی نیست چرا که در حال حاضر میزان حق بیمه در کشور بالاست.

وی افزود: مسئله ای که در این میان مشکل ساز است عملیات بعد از تعیین نرخ حق بیمه در وصول آن، ناتوانی در اجرای بهتر بیمه های اختیاری و عدم مدیریت صحیح در اجراست.

مشاور امور بیمه و رفاه و تامین اجتماعی با اعلام اینکه ما در این زمینه کمبود قانون نداریم تاکید کرد: در ایران به لحاظ کمی خدمات بالاست و این خدمات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار خوب است اما چیزی که در عمل می بینیم این است که عملا بیمه شدگان برای درمان 75 درصد فرانشیز پرداخت می کنند.