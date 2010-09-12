سینماهای گلستان ظرفیت لازم برای برگزاری جشنواره دفاع مقدس را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی حقیقی صبح یکشنبه در نشست ارشاد گلستان، با اشاره به میزبانی و کارنامه درخشان استان گلستان در جشنواره بین المللی فیلم فجر تاکید کرد: تجارب فعالیتهای فرهنگی و هنری و زیرساخت سینما از ویژگیهای مثبت این استان به جهت میزبانی این جشنواره بین المللی است.

وی اظهار داشت: یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس با موضوعات مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در یازده بخش مسابقه فیلم سینمایی با 24 فیلم، ویدئویی با 67 فیلم، مستند با 310 فیلم، کوتاه با 290 فیلم برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره با 313 ثانیه ای با 100 فیلم و خارجی با 150 فیلم و بخش قلم طلایی ( فیلمنامه) در ویدئویی با 92 فیلم، سینمایی با 145 فیلم و کوتاه با 170 فیلم، در هشت استان به بهانه هشت سال دفاع مقدس اجرا می شود.

حقیقی بیان کرد: این جشنواره استانهای بوشهر، کرمان، سمنان، خوزستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، فارس و گلستان و هشت کشور به همراه برگزاری نمایشگاه عکس در استان گلستان برگزار می شود.

وی افزود: به لحاظ موضوع مقاومت تا کنون فیلمهای بسیار زیبایی از کشورهای دنیا رسیده است.



جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس از 29 شهریور تا دوم مهرماه در استان گلستان برگزار می شود.

